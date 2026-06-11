Redactie
Redactie Gezondheid 11 jun 2026
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Aantal ebolabesmettingen loopt op tot bijna 700, ruim 130 doden

Local healthcare workers take part in an accelerated training session at the Scott Powell Memorial Ebola Treatment Center on the use of single-use personal protective equipment, including procedures for putting on and removing protective gear as well as safety measures required when caring for Ebola virus disease patients or during safe and dignified burial operations in Bunia, Democratic Republic of Congo, on June 11, 2026. Built by Samaritan's Purse International Relief, the centre was officially inaugurated in the presence of local authorities, humanitarian partners and health sector stakeholders to strengthen patient care and the response to Ebola virus disease. Jospin Mwisha / AFP
ANP / AFP / Jospin Mwisha

Het aantal bevestigde gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is toegenomen tot 676. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van dat land. Het aantal vastgestelde doden ligt sinds woensdag op 136. Een dag eerder ging het nog om een veertigtal besmettingen minder, zo meldde het Afrikaanse Centrum voor Infectieziekteverspreiding en -preventie (CDC).

Vooralsnog is er geen vaccin voor de zogenoemde bundibugyovariant van het ebolavirus, de variant die nu rondgaat in Congo en Oeganda. Hoewel er effectieve vaccins bestaan voor de gangbaardere zaïrevariant, bieden deze geen sluitende bescherming in het geval van een besmetting met de bundibugyovariant. Wel wordt gewerkt aan nieuwe vaccins.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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