Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: dit vergeten orgaan zou kunnen voorspellen hoe oud je wordt

Als het over gezond ouder worden gaat, denken we vaak aan het hart, de longen of de hersenen. Maar volgens nieuw onderzoek zou een veel minder bekend orgaan misschien wel een belangrijke voorspeller zijn van hoe oud we worden: de thymus.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Wetenschappers van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Mass General Brigham ontdekten dat mensen met een gezondere thymus gemiddeld langer leven en minder kans hebben op ernstige aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en kanker.

Wat is de thymus eigenlijk?

De thymus, ook wel zwezerik genoemd, ligt achter het borstbeen en speelt een belangrijke rol in het immuunsysteem. Het orgaan helpt bij de ontwikkeling van T-cellen, afweercellen die het lichaam beschermen tegen infecties en ziekten.

Lange tijd gingen wetenschappers er vanuit dat de thymus vooral tijdens de jeugd van belang is. Na de puberteit krimpt het orgaan namelijk geleidelijk, waardoor het jarenlang relatief weinig aandacht kreeg in onderzoek naar veroudering en gezondheid. Dat beeld lijkt nu te veranderen.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

AI analyseerde duizenden scans

Voor het onderzoek bekeken wetenschappers de gegevens van meer dan 25.000 volwassenen die deelnamen aan een Amerikaans longkankeronderzoek. Daarnaast werden gegevens van ruim 2500 deelnemers uit de bekende Framingham Heart Study meegenomen.

Met behulp van kunstmatige intelligentie analyseerden de onderzoekers CT-scans van de deelnemers. Daarbij werd gekeken naar onder meer de grootte, structuur en samenstelling van de thymus. Op basis daarvan kregen deelnemers een score voor de gezondheid van het orgaan.

De verschillen tussen mensen met een gezonde en minder gezonde thymus bleken opvallend groot.

Onderzoek naar thymusscore

Mensen met een hogere thymusscore hadden ongeveer 50 procent minder kans om te overlijden dan deelnemers met een minder gezonde thymus. Ook bleek hun risico om te overlijden aan hart- en vaatziekten zo’n 63 procent lager te liggen. Daarnaast hadden zij 36 procent minder kans om longkanker te ontwikkelen.

Volgens de onderzoekers bleven deze verbanden zichtbaar, zelfs nadat rekening werd gehouden met factoren zoals leeftijd en andere gezondheidskenmerken.

Waarom zou de thymus zo belangrijk zijn?

De wetenschappers vermoeden dat een gezonde thymus helpt om een grotere diversiteit aan T-cellen in stand te houden. Daardoor kan het immuunsysteem nieuwe bedreigingen, zoals kankercellen of ziekteverwekkers, beter herkennen en bestrijden.

Uit het onderzoek kwamen ook factoren naar voren die samenhangen met een minder gezonde thymus. Zo werden chronische ontstekingen, roken en overgewicht vaker gezien bij mensen met een lagere thymusscore.

Dat betekent niet automatisch dat deze factoren de thymus beschadigen, maar volgens de onderzoekers wijzen de resultaten wel op een mogelijke relatie tussen leefstijl, ontstekingen en de werking van het immuunsysteem.

Ook relevant voor kankerbehandeling

In een tweede studie onderzochten de wetenschappers ruim 1200 kankerpatiënten die werden behandeld met immunotherapie. Daarbij wordt het eigen immuunsysteem ingezet om kanker aan te vallen.

Ook hier bleek de gezondheid van de thymus samen te hangen met de uitkomsten van de behandeling. Patiënten met een gezondere thymus hadden een kleinere kans dat hun ziekte verergerde en overleden minder vaak tijdens de onderzoeksperiode.

De onderzoekers denken daarom dat de thymus mogelijk een rol speelt bij het voorspellen van hoe goed iemand reageert op moderne kankerbehandelingen.

Nog geen onderzoek voor bij de huisarts

Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, benadrukken de onderzoekers dat vervolgonderzoek nodig is. De methode waarmee de gezondheid van de thymus werd gemeten, is nog niet geschikt voor dagelijks gebruik in ziekenhuizen of huisartsenpraktijken.

Ook is nog niet duidelijk of mensen hun thymusgezondheid actief kunnen verbeteren. Het onderzoek laat wel verbanden zien met bijvoorbeeld roken en overgewicht, maar bewijst niet dat veranderingen in leefstijl het orgaan direct gezonder maken.

Toch denken de onderzoekers dat de thymus een veel grotere rol speelt bij veroudering en ziekte dan jarenlang werd aangenomen. Mogelijk kan het orgaan in de toekomst zelfs helpen om het risico op ziekte beter in te schatten en behandelingen nauwkeuriger af te stemmen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

Reacties