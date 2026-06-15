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Wetenschappers zetten idee over veroudering op zijn kop: hersenen blijven ontwikkelen, tot wel 90 jaar oud

Ouder worden hoeft niet te betekenen dat je hersenen achteruitgaan. Uit een drie jaar durende studie blijkt dat mensen tot ver in de 90 nog vooruitgang kunnen boeken in denken, emotionele balans en mentale fitheid.

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Onderzoekers van de Universiteit van Texas, in Dallas, keken naar de ontwikkeling van de hersenen; de studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.

Grootschalig onderzoek om de hersengezondheid te verbeteren

Voor het onderzoek werden bijna 4000 volwassenen gevolgd, in de leeftijd van 19 tot 94 jaar. Zij maakten deel uit van het zogeheten BrainHealth Project, een grootschalig onderzoeksprogramma dat kijkt hoe mensen hun gezondheid van hun hersenen kunnen verbeteren.

De deelnemers deden dagelijks korte oefeningen van slechts vijf tot vijftien minuten per dag. Geen intensieve training dus, maar kleine, herhaalde mentale opdrachten.

Deze drie eigenschappen werden sterker door dagelijkse oefeningen

Om de vooruitgang te meten, gebruikten onderzoekers de zogenoemde BrainHealth Index. Daarmee wordt gekeken naar drie onderdelen: helder denken, emotionele balans en een gevoel van verbinding met anderen en met je leven.

Volgens de onderzoekers gingen deelnemers op al deze vlakken vooruit. En dat gold niet alleen voor jonge mensen: ook tachtigplussers lieten verbetering zien.

Opvallend is dat vooral mensen die aan het begin lager scoorden, de grootste verbetering lieten zien. Maar ook deelnemers die al hoog scoorden, gingen erop vooruit. De onderzoekers zien dat als bewijs dat het brein op elke leeftijd kan blijven groeien.

Waarom leeftijd volgens onderzoekers nauwelijks verschil maakte

Wat volgens de onderzoekers het meeste verschil maakte, was niet leeftijd of opleiding, maar hoe trouw iemand de oefeningen deed. Wie zich actief bezighield met de training, liet de meeste vooruitgang zien. Factoren zoals geslacht, leeftijd of opleidingsniveau bleken nauwelijks bepalend voor de uitkomst.

Volgens de onderzoekers laat het onderzoek zien dat het idee dat je hersenen onvermijdelijk achteruitgaan door ouder worden, niet klopt. „Het brein wordt niet bepaald door leeftijd, maar door mogelijkheden”, zegt een van de onderzoekers. Het idee? Je kunt je hersenen dus actief blijven trainen en verbeteren, ongeacht je leeftijd.

Vijf tot vijftien minuten per dag trainen bleek al voldoende

Het onderzoek loopt nog door met aanvullende metingen en hersenscans. Maar de eerste resultaten zijn duidelijk: kleine dagelijkse mentale oefeningen kunnen op lange termijn een merkbaar effect hebben op hoe je denkt, voelt en functioneert.

De conclusie van de onderzoekers is dan ook opvallend optimistisch: je brein kan zich blijven ontwikkelen, zelfs tot op hoge leeftijd.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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