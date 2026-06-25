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‘Denormaliseer alcohol drinken’ adviseert de Gezondheidsraad: ‘Het lukte met roken ook’

Alcohol: je drinkt het regelmatig, heel soms, of helemaal niet. Maar één ding is duidelijk; als je het drinkt wordt dat als vrij normaal gezien. Gezond is het zeker niet. De schade van alcoholgebruik, ook in kleine hoeveelheden, is groot.

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De overheid zou daarom een veel strenger anti-alcoholbeleid moeten voeren. Dat stelt de Gezondheidsraad vandaag. De raad adviseert alcohol ’te denormaliseren en te ontmoedigen’. De roep klinkt al langer. Opvallend is daarbij wel dat het alcoholgebruik in Nederland de laatste jaren al afneemt.

Gevaren van alcohol drinken ‘groot’

Er is géén veilige ondergrens voor alcoholgebruik. Elk glas bier, wijn of sterke drank geeft gezondheidsrisico’s. Dat concludeert de Gezondheidsraad in zijn nieuwste advies. „Er is sterk bewijs dat bij elk innameniveau het risico op zeven soorten kanker toeneemt“, aldus de raad.

De Gezondheidsraad verdiepte zich twee jaar lang in de laatste wetenschappelijke inzichten over drank. Op basis hiervan stelt de organisatie dat alcohol zo schadelijk is voor de volksgezondheid en de veiligheid, dat de raad de minister van VWS adviseert om alcoholgebruik ’te denormaliseren’ en te ontmoedigen voor alle bevolkingsgroepen en alle leeftijden. En niet meer alleen voor zwangere vrouwen of jongeren, schrijft de Volkskrant.

Gezondheidsrisico’s van een glas alcohol

„Het is iets wat ons allemaal raakt“, zegt voorzitter Karien Stronks. Ze noemt een dergelijke omslag uitdagend, maar wijst erop dat deze denormalisering eerder ook bij roken heeft plaatsgevonden. Volgens haar gebeurde dit nadat de overheid de regie had genomen. „Twintig jaar geleden rookten mensen nog gewoon in de trein. Dat is nu ondenkbaar, net als sigaretten roken op tv. Dus het is wel degelijk mogelijk. Het is een proces van de lange adem.”

De Gezondheidsraad kijkt ook naar maatschappelijke gevolgen van alcohol. „Wij zeggen: laat geen ruimte meer voor alcoholgebruik in het verkeer”, zegt Stronks. Bovendien verhoogt drank het risico op incidenten met agressie en geweld: er is ‘consistent bewijs’ dat alcoholgebruik verband houdt met het plegen van partnergeweld, seksueel geweld tussen mannen en vrouwen en geweld in het algemeen.

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Hoe ‘denormaliseren’ we alcohol?

De commissie doet meerdere suggesties voor het terugdringen van alcoholgebruik en baseert zich hiervoor op maatregelen, aangedragen door de WHO. Een daarvan is de verhoging van de prijs. Alcohol is de afgelopen jaren steeds betaalbaarder geworden, aldus het rapport. Uit onderzoek blijkt dat het verhogen van de accijns of het invoeren van een minimumprijs leidt tot een daling van het alcoholgebruik.

Een andere ‘effectieve maatregel’ zou het beperken van de beschikbaarheid van alcohol zijn, zoals het verminderen van verkooppunten.

Een veel strenger beleid

Met het nieuwe advies komt er een definitieve streep door de vorige richtlijn van de Gezondheidsraad uit 2015, waarin deze nog adviseerde om „in ieder geval niet meer dan een glas alcohol per dag te drinken”. Dat is volgens de Gezondheidsraad niet langer passend.

Volgens deskundigen die de Volkskrant eerder sprak, vreest de alcoholindustrie voor een maatregel die de Gezondheidsraad adviseert: beperking van marketing en reclame. Terwijl de tabaksreclame al jaren niet meer is toegestaan, mag de alcoholindustrie op tv haar product na 9 uur ’s avonds nog altijd uitdragen via commercials. Maar, zo stelt de raad, marketing „beperkt zich niet tot reguliere reclame, ook zichtbaarheid in sociale media, in talkshows, films, series en muziekclips draagt bij aan de promotie van alcohol”.

De Gezondheidsraad zegt ook dat het cruciaal is een scherpe scheiding aan te brengen tussen de overheid en de alcoholindustrie. Volgens deskundigen is de alcohollobby nu te invloedrijk.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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