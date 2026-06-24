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Inspectie slaat alarm over illegale handel in afslankmiddelen: ‘Betaling ging via Tikkie’

Heb je het idee dat sommige mensen tegenwoordig opvallend snel afvallen zonder hun levensstijl drastisch aan te passen? Dat kan kloppen. Steeds meer mensen gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic om gewicht te verliezen.

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Omdat deze middelen niet altijd gemakkelijk verkrijgbaar zijn via de reguliere zorg, wijken veel gebruikers uit naar online aanbieders, illegale verkooppunten of contacten uit hun eigen netwerk.

Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dan ook dat honderdduizenden Nederlanders afslankmedicijnen gebruiken. Bijna één op de drie gebruikers verkrijgt deze middelen niet via een eigen arts, maar via alternatieve en vaak illegale routes. Maar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor de risico’s van het gebruik van medicijnen die buiten het reguliere zorgsysteem worden aangeschaft.

Steeds meer mensen vinden omwegen om aan Ozempic te komen

Het verkrijgen van Ozempic zonder een huisarts in te schakelen, wordt niet aanbevolen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt zich grote zorgen over het online, illegaal en via via kopen. „Middelen kunnen nep of vervuild zijn, niet de juiste dosering van de werkzame stof bevatten of andere stoffen bevatten”, waarschuwt hoofdinspecteur Janet Helder. „Mensen zijn daardoor in het ziekenhuis beland.”

Waar mensen Ozempic doorgaans vinden? Er zijn allerlei routes waarop mensen buiten de huisarts om aan afslankmedicatie komen: websites, Marktplaats, sociale media, buitenlandse aanbieders, kennissen en familieleden. „Mijn man krijgt het ‘legaal’, ik pik zijn restjes”, zegt een deelnemer aan het onderzoek van RTL Nieuws.

Waarom willen zo veel mensen Ozempic gebruiken?

Er zijn verschillende voordelen aan het afslankmedicijn, maar ook nadelen. In afslankmedicatie zoals Ozempic en Mounjaro zit een stof die invloed heeft op het verzadigingsgevoel. Gebruikers krijgen er minder trek van en kunnen daardoor afvallen. De middelen worden meestal via een injectie toegediend en er is een recept voor nodig. Maar daar houdt dus lang niet iedereen zich aan.

Uit het onderzoek blijkt dat wel honderdduizenden Nederlanders middelen zoals Ozempic, Wegovy of Mounjaro gebruiken of hebben gebruikt. „Als je de onderzoeksresultaten vertaalt naar heel Nederland, gaat het in de praktijk om honderdduizenden, meer dan uit officiële cijfers van apothekers blijkt. Bijna één op de drie van de ruim duizend gebruikers koopt middelen buiten de eigen dokter om”, benadrukt Rademaker.

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Hoe komen mensen aan Ozempic?

Maar hoe al die mensen aan het afslankmiddel komen, dat licht Rademaker toe: „Als we mensen vragen hoe ze aan de medicijnen zijn gekomen, worden vaak online klinieken genoemd. Met een intake-achtige vragenlijst, een team van artsen of coaches en levering via een apotheek. Anderen beschrijven een veel schimmiger route: via Facebook, Instagram, WhatsApp, familie of bekenden, en buitenlandse apotheken.”

De grens tussen ‘illegaal’, ‘online zorg’ en ‘grijze markt’ is voor veel mensen niet altijd duidelijk. „Veel mensen zochten zelf naar een oplossing omdat de reguliere route hen te lang duurde.” Een deelnemer beschrijft: „Een nummer ging rond in een Facebookgroep en had hele goede recensies. Betaling ging via een Tikkie.”

Een grote groep die online de prikpen koopt, is niet naar de huisarts gegaan. Zij denken dat de huisarts het medicijn toch niet meegeeft, omdat ze niet te veel overgewicht hebben om in aanmerking te komen voor afslankmedicijnen. Ook durft een deel niet bij de dokter om afslankprikken te vragen. „Omdat ik me schaam dat het me niet lukt af te vallen zonder dit middel”, geeft iemand aan.

Gevaren van illegale wegen voor afslankmiddelen

Volgens de inspectie neemt het risico op verkeerd gebruik ernstige bijwerkingen en gezondheidsproblemen toe wanneer mensen middelen online, via onbetrouwbare aanbieders of zonder toezicht van de eigen arts afslankmedicijnen gebruiken. „Doe het niet”, zegt hoofdinspecteur Janet Helder tegen RTL Nieuws.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) wijst erop dat huisartsen terughoudend zijn omdat de langetermijngevolgen van deze medicijnen nog niet volledig bekend zijn. „We weten alleen dat er gewichtsverlies is. Maar of er vijftien à twintig jaar later minder hartaanvallen of beroertes zijn, dat soort onderzoek is er gewoon nog niet”, verklaart huisarts Lisette van de Laar.

De medicijnen kosten bovendien vaak honderden euro’s per maand. Toch hebben veel gebruikers dat ervoor over. „Het is erg duur, maar ik zit nu weer onder de 100 kilo en dat vind ik belangrijk. Dat lukt me niet zonder hulp.” Andere deelnemers verklaren dat ze af zijn van hun voortdurende trek. Toch benadrukt Eli Lilly (maker van Mounjaro) dat mogelijk vervalste geneesmiddelen niet getest of gecontroleerd zijn en daardoor in sommige gevallen zelfs ‘levensbedreigend’ kunnen zijn.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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