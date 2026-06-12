Aantal mensen met psychische aandoening stijgt naar 1,17 miljard, jongeren het zwaarst getroffen
Steeds meer mensen kampen met psychische problemen. Wereldwijd leefden in 2023 naar schatting 1,17 miljard mensen met een psychische aandoening. Dat komt neer op ongeveer 1 op de 7 mensen, zo blijkt uit een grote internationale studie die is gepubliceerd in The Lancet.
De onderzoekers spreken van een zorgwekkende ontwikkeling. Vergeleken met 1990 is het aantal mensen met een psychische aandoening met ruim 95 procent toegenomen.
Angststoornissen en depressies het meest voorkomend
Voor het onderzoek werden gegevens uit 204 landen geanalyseerd. Daarbij keken wetenschappers naar twaalf verschillende psychische aandoeningen, waaronder angststoornissen, depressies, bipolaire stoornissen, schizofrenie, autisme, ADHD en eetstoornissen.
Angststoornissen kwamen het vaakst voor. Ongeveer 6 procent van de wereldbevolking had hiermee te maken. Depressie stond op de tweede plaats met ongeveer 3 procent. Daarentegen werden schizofrenie en eetstoornissen relatief het minst vaak vastgesteld.
Jongeren van 15 tot 19 jaar dragen grootste ziektelast
Opvallend is dat de grootste ziektelast werd gevonden bij jongeren tussen de 15 en 19 jaar. Juist in die leeftijdsgroep hebben psychische problemen de grootste impact op het dagelijks leven, onderwijs en sociale ontwikkeling.
De onderzoekers berekenden dat psychische aandoeningen wereldwijd verantwoordelijk waren voor zo’n 171 miljoen jaren waarin mensen niet volledig konden functioneren door beperkingen als gevolg van hun mentale gezondheid. Daarmee wordt duidelijk hoe groot de wereldwijde impact is.
Nederland scoort opvallend hoog
Ook tussen landen bestaan grote verschillen. Volgens de studie is de hoogste totale ziektelast door psychische aandoeningen gemeten in Nederland. Vietnam kende juist de laagste cijfers. Tegelijkertijd wijzen de onderzoekers erop dat dergelijke verschillen mogelijk samenhangen met uiteenlopende zorgsystemen, diagnostiek en maatschappelijke factoren.
Welke rol speelde de coronapandemie bij de stijging?
De vorige grote wereldwijde analyse was gebaseerd op gegevens van vóór de coronapandemie. Sindsdien is er veel veranderd. Volgens de onderzoekers zijn de sterke stijgingen van angststoornissen en depressies deels te verklaren door de gevolgen van de pandemie.
Wereldwijd kregen mensen te maken met onzekerheid, sociale isolatie en financiële problemen, factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de mentale gezondheid. Hierdoor lijkt vooral de toename van deze aandoeningen te worden beïnvloed.
Grote uitdaging voor de zorg
De onderzoekers noemen de stijging van psychische aandoeningen een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg van deze tijd.
Volgens hen moeten landen meer investeren in preventie, vroegtijdige signalering en toegankelijke behandeling. Daarom geldt dat zonder extra maatregelen het aantal mensen dat hulp nodig heeft de komende jaren waarschijnlijk verder zal toenemen.
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