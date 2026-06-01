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1 op de 4 Nederlanders durft door prikangst geen donor te worden: ‘Achteraf valt het mee’

Prikangst is de belangrijkste reden waarom Nederlanders geen bloeddonor worden. Tegelijkertijd blijft de behoefte aan bloed en plasma onverminderd groot.

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Dat prikangst bij veel mensen voorkomt, blijkt uit onderzoek van Sanquin. Deze organisatie verzorgt de bloedvoorziening in Nederland, door in te zamelen, onderzoek te doen en donors te werven (regelmatig zijn er te weinig). Om de bloedvoorziening in ons land stabiel te houden, is Sanquin altijd op zoek naar bloeddonors. Landelijk zijn jaarlijks 60.000 mensen nodig die hun bloed (durven) afgeven.

Hoe Sanquin donors met naaldfobie helpt

Dat is dus zo makkelijk nog niet, nu blijkt dat een kwart van de Nederlanders prikangst heeft. Wie weet is dat ooit verleden tijd. Vorig jaar schreef Metro over een onderzoek van Amerikaanse wetenschappers. Dan gaat het om het geven van de griepprik via een flosdraadje, maar wie weet wat dat in de toekomst voor andere prikken betekent.

Joyce Veekman, directeur Communicatie en Marketing van Sanquin: „Veel mensen vinden bloed doneren spannend en dat begrijpen we goed. Tegelijkertijd zijn onze mensen speciaal opgeleid om bloed af te nemen, ook bij mensen met prikangst. We horen van donors achteraf vaak dat het enorm meevalt én dat ze met een klein moment van hun tijd echt levens kunnen redden.”

👇 Simpele tips bij prikangst Wie tóch geprikt moet worden, maar prikangst heeft, kan de volgende eenvoudige tips misschien gebruiken: Kijk weg van de naald;

Adem langzaam en diep;

Leid jezelf af;

Ontspan je arm, als dat lukt;

Meld je angst in elk geval aan de ‘prikker’ en vraag advies.

27 procent wordt geen donor door prikangst

Het was gisteren Wereld Bloeddonordag en Sanquin bedacht daarom om aandacht voor het onderwerp te koppelen aan de voetbalwedstrijd Nederland – Japan. De gedachte: nóg een vorm van nationale saamhorigheid, bloed geven. Dat er zoveel donors nodig zijn, komt omdat er altijd mensen die bloed geven, afhaken. Redenen daarvoor zijn leeftijd, een mindere gezondheid, verhuizing of veranderde persoonlijke omstandigheden.

Nu moeten velen de prikangst nog overwinnen… 27 procent van de ondervraagden in het onderzoek geeft aan door de prikangst geen bloeddonor te worden. 16 procent zegt door de naaldfobie bang te zijn om flauw te vallen.

Eén op de vier Nederlanders heeft ooit bloed nodig

Elke dag is bloed nodig om patiënten te helpen of zelfs om hun leven te redden. „Naar schatting heeft één op de vier Nederlanders ooit bloed nodig”, zegt Veekman. „Dat wordt mogelijk gemaakt dankzij de bijna 3 procent van de bevolking die daadwerkelijk doneert. Nieuwe donors blijven daarom hard nodig om levens te redden. Het gaat om kankerpatiënten, slachtoffers van ongelukken, maar ook om vrouwen na een zware bevalling.”

Volgens Sanquin realiseren veel mensen zich niet hoeveel patiënten afhankelijk zijn van bloed en plasma. „Bloed groeit niet aan bomen. De enige bron die we op dit moment hebben, zijn donors. Mensen die een ongeluk krijgen, complicaties hebben bij een bevalling of leven met chronische aandoeningen zijn iedere dag afhankelijk van donorbloed”, aldus Veekman. „Als iemand een bloedproduct krijgt toegediend, is dat alleen mogelijk dankzij iemand die vrijwillig tijd heeft gemaakt voor een onbekende. Dat blijft bijzonder.”

Heb jij prikangst en durf je daarom geen donor te zijn? Of ben je het juist wel en raad je het iedereen aan? Laat het hieronder weten!

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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