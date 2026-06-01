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1 op de 4 mensen met een beperking heeft het gevoel niet mee te tellen: ‘Zorgen stapelen zich op’

Mensen met een beperking hebben vaak het idee dat zij niet meetellen in de samenleving, stelt het College voor de Rechten van de Mens. Ook op andere vlakken hebben mensen met een beperking veel zorgen. Volgens het College moet de overheid meer verantwoordelijkheid pakken om de situatie te verbeteren.

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Mensen met een beperking geven aan dat ze niet volledig kunnen meedoen op het gebied van werk, zorg, onderwijs en sociale participatie. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens, waaraan 1800 mensen met een beperking deelnamen.

De praktijk blijft achter

Het College voor de Rechten van de Mens trekt aan de bel nadat tien jaar geleden een speciaal VN-verdrag is gaan gelden. Met het ingaan van die afspraak heeft de overheid bewust de verplichting op zich genomen om toe te werken naar een samenleving waarin mensen met een beperking gelijkwaardig kunnen deelnemen.

Hoewel er stappen zijn gezet om de situatie te verbeteren, zegt het College dat de praktijk achterblijft. Meer dan een kwart van de Nederlanders met een beperking ervaart geen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Een derde van hen geeft aan geldzorgen voor de toekomst te hebben. Meer dan de helft van de mensen met een beperking zegt minder sociale activiteiten te ondernemen dan ze willen.

👇 Om welk verdrag gaat het precies? Het VN-verdrag handicap is een mensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties dat de rechten van mensen met een beperking beschermt en bevordert. Nederland ratificeerde het verdrag in 2016. Het verdrag verplicht de overheid om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Ook bepaalt het verdrag dat mensen met een beperking actief betrokken moeten worden bij beleid en besluitvorming die hen raakt. Het College voor de Rechten van de Mens is in Nederland toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap en monitort de naleving ervan.

Problemen bij een beperking stapelen zich op

Bovendien stapelen de problemen voor mensen met een beperking zich op. Naast drempels op het werk, in de zorg, het onderwijs en op het gebied van sociale participatie, hebben zij ook te maken met financiële onzekerheid.

Geldzorgen gaan voor mensen met een beperking niet alleen over een tekort aan inkomen, zegt Rick Lawson, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. „Het gaat over concrete zorgen rondom het korten van uitkeringen, stijgende zorgkosten, toeslagen of de kosten van hulpmiddelen waar zij afhankelijk van zijn. Juist omdat mensen met een beperking op meerdere vlakken tegelijk drempels ervaren, stapelen zorgen zich vaak op.”

Meer mensen betrekken bij beleidsvorming

De overheid moet meer doen om de rechten van mensen met een beperking te waarborgen, zegt Lawson. „Na tien jaar VN-verdrag handicap zien we dat de ambities van het verdrag nog onvoldoende zichtbaar zijn in het dagelijkse leven van mensen met een beperking. Dat blijkt ook uit kritiek van de VN, die zich zorgen maakt over onder andere het hoge armoederisico onder mensen met een beperking.”

Veel mensen met een beperking geven daarbij aan dat zij niet worden betrokken beleidsontwikkeling. „Hier ligt een kans voor de overheid om mensen met een beperking beter te informeren over de rechten die zij hebben en hen te betrekken bij de totstandkoming van beleid en wetgeving”, schrijft het College.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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