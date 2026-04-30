Experts waarschuwen: deze kleine dagelijkse signalen kunnen jaren vóór alzheimer zichtbaar zijn

Een nieuwe studie van de Universiteit van Calgary, Canada laat zien dat alzheimer zich niet eerst in het geheugen, maar in dagelijks gedrag laat zien. Dat inzicht is belangrijk, omdat vroege signalen steeds beter meetbaar worden.

En dat al jaren voordat duidelijke geheugenproblemen ontstaan.

Alzheimer in dagelijks gedrag

Voor veel ouderen bestaat het dagelijks leven uit vaste routines. Boodschappen doen, koken, rekeningen betalen of afspraken bijhouden gaan meestal automatisch.

Maar juist in die vanzelfsprekendheid kunnen kleine verstoringen ontstaan. Denk aan moeite met een bekend recept, vaker iets vergeten op de boodschappenlijst of het overzicht verliezen bij financiële zaken.

Dit soort veranderingen worden vaak afgedaan als ‘ouder worden’. Toch kan er meer achter zitten, vooral als ze blijven terugkomen.

Symptomen dementie meer dan alleen geheugen

Dagelijkse handelingen vragen meer dan alleen het gebruik van je geheugen. Ook plannen, concentratie en coördinatie spelen een belangrijke rol. Veranderingen in dit soort vaardigheden kunnen daarom een vroege aanwijzing zijn dat er iets in de hersenen verandert. Opvallend is dat deze signalen soms al zichtbaar zijn voordat standaard geheugentests iets laten zien, blijkt uit het onderzoek.

Iedereen vergeet weleens iets of raakt een sleutel kwijt. Dat hoort erbij en zegt weinig. Waar het volgens onderzoekers echt om draait, is herhaling. Als problemen met dagelijkse taken blijven terugkomen of langzaam erger worden, neemt de kans op alzheimer in de jaren daarna toe.

Die aanhoudende veranderingen blijken zelfs samen te hangen met biologische signalen van de ziekte, die al vroeg in het lichaam te meten zijn.

Familie merkt alzheimer vaak als eerste op

Juist mensen in de directe omgeving merken deze veranderingen vaak het snelst op. Bijvoorbeeld wanneer iemand moeite krijgt met een vaste routine, vaker dingen controleert of taken begint te vermijden die eerst vanzelf gingen. Omdat deze signalen zo subtiel zijn, worden ze gemakkelijk gemist, terwijl ze juist waardevolle informatie kunnen geven over de gezondheid van de hersenen.

Deze inzichten veranderen hoe we naar ouder worden kijken. Kleine moeilijkheden in het dagelijks leven zijn niet altijd zomaar ‘normaal’. Soms zijn ze een teken om beter op te letten.

Tegelijkertijd is het belangrijk om het in perspectief te houden: niet elke verandering wijst op dementie. Veel ouderen blijven hun hele leven zelfstandig functioneren zonder problemen.

Vroeg signaleren helpt

Het herkennen van terugkerende veranderingen kan helpen om eerder in te grijpen bij beginnende dementie of alzheimer. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Denk aan routines vereenvoudigen, herinneringen gebruiken of hulp inschakelen bij complexere taken.

Zo kan iemand langer zelfstandig blijven én ontstaat er ruimte om tijdig medische hulp en ondersteuning te regelen.

