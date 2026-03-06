Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wat is fibermaxxing en hoe gezond is het?

Op TikTok en andere social mediaplatformen is er een nieuwe trend opgedoken: fibermaxxing. Influencers proberen zoveel mogelijk vezels te eten en delen menu’s en tips met hun volgers. In hoeverre is deze trend gezond? En zit er ook een maximum aan het aantal vezels dat je dagelijks binnen mag krijgen? Metro legt deze vragen voor aan het Voedingscentrum.

Vezels bieden tal van voordelen: ze zijn goed voor je darmflora, stoelgang en gewicht. Verder zorgen vezels voor een gevoel van verzadiging: je zit langer vol en krijgt minder snel honger. Zo kan vezelrijke voeding helpen om op gewicht te blijven.

Wat is fibermaxxing?

Het is dus belangrijk om voldoende vezels binnen te krijgen. Op social media zijn veel influencers daar actief mee bezig, een fenomeen dat ‘fibermaxxing’ wordt genoemd. Dat houdt in dat je zoveel mogelijk vezels probeert te eten. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Influencers delen hun dagmenu, vezelrijke recepten en geven hun followers tips over vezelrijke producten.

Is fibermaxxing gezond?

Het Voedingscentrum is fan van deze nieuwe dieettrend, zo laat een woordvoerder weten op vragen van Metro. „Vaak gaat het tegenwoordig over eiwitten, maar daar krijgen we over het algemeen al meer dan genoeg van binnen, terwijl we van vezels juist te weinig binnenkrijgen.”

We eten in Nederland te weinig vezels: gemiddeld zo’n 21 gram per dag. De aanbeveling is om dagelijks zo’n 30 tot 40 gram binnen te krijgen. „Het is zonde dat we zo weinig vezels binnenkrijgen, omdat ze belangrijk zijn voor onze gezondheid. Ze dragen bij aan een goede spijsvertering en verminderen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en darmkanker.”

In welke producten zitten vezels?

Vezels komen van nature alleen voor in plantaardige producten, omdat ze vooral uit de celwand van planten komen. Fruit, groenten en volkorenbrood zijn belangrijke bronnen van vezels. Vooral roggebrood is een echte vezelbom. Neem liever geen wit brood: dat kan voor verstopping van je darmen zorgen. Ter vergelijking: een snee volkorenbrood bevat net zoveel vezels als drie sneetjes wit brood.

Tips en adviezen

Wat kun je doen om je vezelinname te verhogen? „Voeg wat extra groente toe aan je maaltijd of extra fruit aan je ontbijt, en neem een handje ongezouten noten tussendoor”, adviseert het Voedingscentrum.

Ook in noten en zaden zitten veel vezels: denk bijvoorbeeld aan chiazaad en amandelen. Als het gaat om rijst of pasta, kies dan bij voorkeur de volkorenvariant. Andere bronnen van vezels zijn peulvruchten, zoals linzen, zwarte bonen en kikkererwten.

Kun je ook te veel vezels binnenkrijgen?

Dat vezels gezond zijn, is inmiddels duidelijk, maar kun je er ook te veel van binnenkrijgen? Daar hoef je je volgens het Voedingscentrum niet te veel zorgen over te maken. „Vezels verzadigen, waardoor je er sneller vol van raakt. Hierdoor eet je er niet snel te veel van.”

Wel is het belangrijk om de hoeveelheid vezels die je eet, langzaam op te bouwen. Als je het niet gewend bent en in één klap je vezelinname verhoogt, kun je darmklachten krijgen, zoals kramp of winderigheid.

Naast het veranderen van je voeding, is het belangrijk om voldoende water te drinken, anders kunnen vezels hun werk niet goed doen. Ze zijn namelijk in water oplosbaar. Drink je te weinig, dan kunnen vezels het juist zorgen voor verstopping.

