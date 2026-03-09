Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eenzame vrouwen hebben mogelijk meer kans op het ontwikkelen van deze ziekte

We weten allemaal dat eenzaamheid mentaal veel schade kan aanrichten, maar wist je dat het ook een grote invloed kan hebben op je gezondheid? Bij vrouwen kan het zelfs zorgen voor meer kans op het ontwikkelen van kanker, zo blijkt uit een grootschalig Chinees onderzoek.

Voor het onderzoek werden de gegevens van meer dan 354.000 Britse volwassenen in de leeftijd van 38 tot 73 jaar uit de UK Biobank geanalyseerd. Aan het begin van de studie waren alle deelnemers kankervrij. Om de mate van sociale isolatie te kunnen beoordelen, moesten de deelnemers vragenlijsten invullen over het aantal mensen met wie ze samenwoonden, hoe vaak ze familie of vrienden zagen en welke vrijetijdsactiviteiten ze minstens één keer per week ondernamen.

Opvallende conclusie

Vervolgens werden de deelnemers bijna 12 jaar lang gevolgd, waarbij er bij 38.103 van hen kanker werd vastgesteld gedurende het onderzoek. Na correctie voor mogelijk verstorende factoren – waaronder bestaande gezondheidsproblemen, rookgedrag en geestelijke gezondheid – concludeerden de onderzoekers dat sociale isolatie gepaard gaat met een 8 procent hoger kankerrisico. Bij de deelnemers die weinig sociale contacten en activiteiten hadden, werd namelijk vaker kanker vastgesteld.

Eenzame vrouwen hebben hoger risico op kanker

Vrouwen met weinig sociaal contact hadden een grotere kans op kanker dan mannen – isolatie verhoogde met name het risico op borst-, long-, baarmoeder-, eierstok- en maagkanker bij vrouwen. Opvallend is dat vrouwen die zelden sociale contacten onderhielden een 84 procent hoger risico op maagkanker hadden dan vrouwen die niet sociaal geïsoleerd waren. Zowel mannen als vrouwen die sociaal geïsoleerd waren, liepen een verhoogd risico op blaaskanker.

„Sociale isolatie – het feit dat iemand weinig contact heeft met anderen – heeft directe invloed op gezondheid en gedrag. Het kan stress verhogen en veranderingen in het lichaam veroorzaken, zoals ontstekingsreacties en verstoringen in cellen. Al deze processen kunnen bijdragen aan het ontstaan van kanker”, zo legt Dr. Jiahao Cheng uit, de eerste auteur van de studie.

