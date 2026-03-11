Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit wil je weten over de vernieuwde Nutri-Score

Je zou momenteel in de supermarkt twee identieke producten met een andere Nutri-Score kunnen spotten. Er zijn namelijk zowel verpakkingen met de oude als vernieuwde Nutri-Score in omloop. Op basis van advies van onafhankelijke wetenschappers zijn de regels achter de scores aangescherpt.

De Nutri-Score komt oorspronkelijk uit Frankrijk en werd in januari 2024 officieel in Nederland ingevoerd.

Hoe werkt de Nutri-Score?

De Nutri-Score laat zien of een product een betere keuze is, vergeleken met hetzelfde soort product. Een ontbijtkoek kan dus niet met pastasaus worden vergeleken, de vergelijking geldt binnen een bepaalde categorie.

Bij het bepalen van de kleur (donkergroen tot rood) en de letter (A tot E) van een product krijgt deze per 100 gram punten toebedeeld, en krijgt het pluspunten voor bijvoorbeeld groente en vezels en minpunten voor onder meer suiker en zout. Het eindtotaal van die rekensom bepaalt de score.

Om ervoor te zorgen dat een groentekroket niet ineens hoog scoort, heeft Nutri-Score bepaald dat een product minimaal 40 procent groente, fruit en/of peulvruchten per ons moet bevatten om hier punten voor te halen.

🥕 Kritiek op Nutri-Score Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) zei het bij de introductie zelf: het voedselkeuzelogo is ‘niet perfect’. Het logo wordt vaak onterecht als een algemeen gezondheidslogo gezien, in plaats van een vergelijking binnen een productgroep. Voor een gezond eetpatroon blijft volgens VWS de Schijf van Vijf leidend. Wouter Cornet, bekend van het boek over het Chili-dieet, zei eerder tegen Metro dat de Nutri-Score ‘misleidend’ kan zijn. „Omdat mensen een groene A zien, die springt in het oog, en ze denken: dat is gezond. Maar voedselproducten kunnen al een betere score krijgen door simpelweg eiwit aan het product toe te voegen.”

De vernieuwde Nutri-Score

De Nutri-score is sinds 2026 vernieuwd, ontdekte Radar. De regels achter het label zijn op de schop gegaan om het beter aan te laten sluiten bij voedingsrichtlijnen. De oude Nutri-score sloot op een aantal gebieden nog niet goed aan.

Producten met veel suiker worden nu strenger afgestraft. Waar een suikerrijk product voorheen maximaal 10 strafpunten kreeg, zijn dat er nu maximaal 15. Hierdoor krijgen enkele ontbijtgranen en zuivelproducten een minder hoge score. Ook producten met veel zout, zoals kant- en klaarmaaltijden, sauzen, soep, kaas, pizza en vlees, krijgen meer strafpunten dan voorheen: van 10 naar 20.



Ook wordt er beter onderscheid gemaakt tussen witbrood en volkoren brood. Witbrood of bepaalde soorten pasta konden voorheen een A krijgen, omdat ze weinig vet en suiker bevatten. Nu vallen wit- en bruinbrood eerder in de B- en C-categorie, terwijl volkoren brood z’n A-score behoudt.

Rood vlees zakt, olijfolie scoort hoger

Verder zakt rood vlees in score. Eerst kreeg rood vlees nog bonuspunten voor eiwitten, maar dat is in het nieuwe systeem teruggeschroefd. Voedingsrichtlijnen schrijven voor dat we meer vis of gevogelte moeten eten, en minder rund, varken en lam. Vette vissoorten als makreel en haring krijgen er juist punten bij.

Tot slot scoren olijfolie, walnootolie en koolzaadolie hoger. In het oude rekenmodel werden plantaardige oliën nog even hard afgestraft als roomboter. Nu wordt er beter gekeken naar het soort vet.

