Verdwijnt je eetlust als je ziek bent? Dat kan hierdoor komen

Veel mensen herkennen het vast wel: je bent ziek en weet dat je moet eten om aan te sterken, maar je eetlust is totaal verdwenen. In de vraag waarom dat is, zijn Amerikaanse onderzoekers nu gedoken.

Volgens nieuw onderzoek van de Universiteit van Californië blijken je darmen als je ziek bent een actief seintje naar je hersenen te sturen om je eetlust te remmen.

Meer weten over je darmen?

Darmen praten met je hersenen als je ziek bent

In het onderzoek beschrijven de onderzoekers hoe er in je darmen een slim systeem zit dat herkent als je lichaam ziek is, bijvoorbeeld door een parasitaire infectie. Op het moment dat dat gebeurt, sturen gespecialiseerde cellen signalen naar je hersenen, waardoor je minder trek krijgt.

Daarbij spelen twee soorten darmcellen een belangrijke rol:

Tuftcellen, die indringers zoals parasieten detecteren Enterochromaffiene cellen, die stoffen afgeven die zenuwen richting de hersenen activeren

Signaal komt niet meteen

Het viel de onderzoekers op dat dit effect niet direct optreedt als je ziek wordt. Dat verklaart waarom je je aan het begin van een infectie soms nog prima voelt, en pas later je eetlust verliest.

De onderzoekers ontdekten dat de tuftcellen eerst een korte prikkel afgeven. Pas als de infectie doorzet, volgt een langduriger signaal. Dat tweede signaal is sterk genoeg om de hersenen te bereiken en je eetlust daadwerkelijk te onderdrukken.

Lichaam wacht op een bevestiging

Volgens de wetenschappers is dit geen toeval, maar een bewuste reactie van het lichaam. Pas als duidelijk is dat er echt iets mis is, grijpt het systeem in.

Volgens een van de onderzoekers, Nobelprijswinnaar David Julius, laat dit zien dat het lichaam als het ware „wacht op een bevestiging” voordat het echt gedrag verandert. Op deze manier voorkomt het lichaam dat je eetlust onnodig wordt geremd, want je hebt immers voldoende eten nodig. Eigenlijk juist zeker als je ziek bent, om weer aan te sterken.

