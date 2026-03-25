Stress in kindertijd kan jaren later voor ‘gedoe’ met darmen zorgen

Een moeilijke jeugd kan op latere leeftijd nog lang doorwerken, vooral op psychisch vlak. Wat iemand in de vroege jaren meemaakt, heeft namelijk invloed op hoe het lichaam en de geest zich ontwikkelen. Langdurige stress kan ervoor zorgen dat je gevoeliger wordt voor spanning en prikkels, zelfs jaren later.

Maar de impact blijft niet alleen mentaal. Steeds vaker blijkt dat ervaringen uit de kindertijd ook lichamelijke effecten kunnen hebben, die pas op latere leeftijd zichtbaar worden.

Invloed van moeilijke kindertijd

Nieuw onderzoek van het NYU Pain Research Center toont aan dat negatieve ervaringen vroeg in het leven het spijsverteringsstelsel kunnen beïnvloeden. Stress op jonge leeftijd kan de communicatie tussen hersenen en darmen verstoren, waardoor later in het leven langdurige maag- en darmklachten ontstaan, schrijft wetenschapssite Scientias.



Het blijkt dat emotionele verwaarlozing en andere negatieve ervaringen in de vroege kinderjaren de ontwikkeling van een kind sterk kunnen beïnvloeden. Stress vóór of na de geboorte kan de hersenen anders laten ontwikkelen en vergroot later bovendien de kans op psychische problemen zoals angst en depressie.

Hersenen en psyche

Het is al langer bekend dat de hersenen en de darmen nauw met elkaar verbonden zijn. Als de communicatie tussen de twee verstoord raakt, bijvoorbeeld door stress, kunnen verschillende darmklachten ontstaan, zoals het prikkelbaredarmsyndroom, buikpijn en problemen met de darmbeweging.

„Als de hersenen worden beïnvloed, is de kans groot dat ook de darmen dat merken”, zegt dr. Kara Margolis, directeur van het NYU Pain Research Center. „Die twee systemen staan namelijk continu met elkaar in contact.”

De onderzoekers wilden daarom beter begrijpen hoe ervaringen vroeg in het leven deze communicatie beïnvloeden. „Er zijn aanwijzingen dat stress in de vroege levensjaren samenhangt met darmproblemen, maar we wilden de onderliggende mechanismen en de werking van deze darm-hersenverbindingen beter begrijpen”, zegt Margolis.

Het onderzoek

Het team onderzocht de effecten van stress in de vroege jeugd op verschillende manieren: via muismodellen en twee grootschalige onderzoeken onder kinderen.

In het muismodel werden pasgeboren muizen een paar uur per dag van hun moeder gescheiden om vroege stress na te bootsen. Later, als ze jongvolwassen waren, vertoonden ze meer angst, darmpijn en problemen met de stoelgang. Opvallend: vrouwelijke muizen kregen vaker diarree, terwijl mannetjes juist vaker constipeerden.

Duidelijke aanwijzingen

De link tussen vroege stress en darmproblemen bij muizen werd grotendeels bevestigd in twee grote onderzoeken onder kinderen. In een Deense studie volgden onderzoekers meer dan 40.000 kinderen tot hun 15e en ze ontdekten dat kinderen van moeders met onbehandelde depressie tijdens of na de zwangerschap een hoger risico hadden op darmproblemen zoals misselijkheid, hevige buikkramp, constipatie en het prikkelbaredarmsyndroom.

Ook een Amerikaanse studie onder bijna 12.000 kinderen liet zien dat negatieve ervaringen in de kindertijd, zoals mishandeling, verwaarlozing of psychische problemen bij ouders, samenhingen met meer darmklachten op 9- en 10-jarige leeftijd, bij zowel jongens als meisjes.

De resultaten uit het onderzoek zijn dus duidelijk: „De gevolgen voor de spijsvertering lijken groter als depressie onbehandeld blijft”, zegt onderzoeker Kara Margolis.

Relatie tussen kindertijd en darmklachten

Het onderzoek heeft ook invloed op de behandeling van mensen met darmproblemen. „Bij patiënten met darmklachten moeten we niet alleen kijken naar hun huidige stressniveau”, benadrukt Margolis. „Wat er in hun kindertijd is gebeurd, speelt minstens zo’n grote rol. Die ontwikkelingsgeschiedenis kan helpen verklaren hoe sommige darm-hersenstoornissen ontstaan en hoe ze het beste behandeld kunnen worden.”

