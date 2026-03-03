Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: bewegen kan werken tegen depressie en angst (soms net zo goed als medicatie)

Van hardlopen tot zwemmen en dansen: sporten kan een van de krachtigste én meest onderschatte behandelingen zijn tegen depressie en angst. Dat blijkt uit een grootschalige analyse van wereldwijd onderzoek, gepubliceerd in het vakblad BMJ Group.

De conclusie is opvallend: beweging vermindert depressieve klachten gemiddeld even goed als, en soms zelfs beter dan, medicatie of gesprekstherapie.

Grootschalige studie

Voor de analyse werden tientallen studies samengevoegd. In totaal ging het om gegevens van tienduizenden mensen tussen de 10 en 90 jaar.

Over de hele linie zorgde beweging voor een middelgrote afname van depressieve klachten en een kleine tot middelgrote afname van angstklachten.

Vooral cardio scoort hoog

Met name aerobe sporten – zoals hardlopen, zwemmen en dansen – bleken effectief. Bij depressie werden de grootste effecten gezien bij begeleide of groepsprogramma’s. Voor angstklachten werkten juist kortere programma’s (tot acht weken) en activiteiten met een lagere intensiteit goed.

Ook krachttraining en zogeheten mind-body-oefeningen zoals yoga, tai chi en qigong droegen bij aan minder klachten.

Zo haal je de meeste mentale winst uit sporten Wil je sporten inzetten om mentaal beter in je vel te zitten? Kies dan een vorm die je leuk vindt, op een plek waar je je prettig voelt, en liefst samen met anderen. Dan haal je er de meeste mentale winst uit, zo schreef Metro vorige zomer. Dus niet per se meer bewegen, maar juist beter bewegen. Want als je het met tegenzin doet, of in een stressvolle setting, loop je de positieve effecten al snel mis. En daar wordt niemand gelukkiger van.

Jongvolwassenen en jonge moeders profiteren extra van sporten

De grootste verbeteringen vonden de onderzoekers bij jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar en bij vrouwen die recent bevallen waren. Dat is relevant, omdat juist onder jongeren en vrouwen de cijfers voor depressie en angst hoog liggen.

Wereldwijd krijgt naar schatting één op de vier mensen ooit te maken met deze klachten.

Beweging als eerste stap

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten vergelijkbaar met – en in sommige gevallen beter dan – traditionele behandelingen zoals antidepressiva of psychotherapie. De boodschap is daarom helder: beweging is relatief goedkoop, breed toegankelijk en levert naast mentale winst ook fysieke gezondheidsvoordelen op.

Daarmee kan het, zeker waar wachtlijsten lang zijn of zorg minder beschikbaar is, een logische eerste stap zijn in de aanpak van depressie en angst.

