Onderzoekers suggereren dat dit supplement het verouderingsproces kan vertragen

Er bestaat geen wondermiddel om veroudering tegen te gaan, maar er blijkt wél een supplement te bestaan dat het verouderingsproces een klein beetje kan vertragen. Volgens onderzoekers kan een standaard multivitamine je biologische leeftijd verlagen.

Onderzoekers van het Brigham Hospital ontdekten dat ouderen die de supplementen twee jaar lang dagelijks slikten, op cellulair niveau langzamer verouderden. Zij zouden hun biologische leeftijd met ongeveer vier maanden kunnen verlagen.

Biologische leeftijd

Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van gegevens uit de COSMOS-studie, een grootschalig Amerikaans onderzoek naar de gezondheidseffecten van supplementen. Hiervoor werd de biologische leeftijd van bijna 1000 gezonde volwassenen van rond de 70 jaar gemeten, met behulp van bloedmonsters. Er werd in het specifiek gekeken naar leeftijd-gerelateerde veranderingen in het DNA die aangeven hoe snel het lichaam biologisch veroudert.

Verouderingsproces vertragen

Naarmate je ouder wordt, raken je cellen geleidelijk beschadigd en scheiden ze chemicaliën af die ontstekingen veroorzaken, terwijl het lichaam minder goed in staat is om zichzelf te herstellen. Dat kan na verloop van tijd ook het risico op ziekten zoals kanker en hart- en vaatziekten verhogen. Om deze reden waren de onderzoekers dan ook nieuwsgierig of het mogelijk is om de biologische klok van het lichaam te vertragen of zelfs om te keren.

Niet alleen langer, maar ook beter leven

En wat bleek? De deelnemers die multivitamine slikten, lieten een langzamer verouderingsproces zien in vergelijking met de deelnemers die een placebo slikten. Dit effect was het sterkst bij mensen die biologisch gezien al sneller verouderden dan hun werkelijke leeftijd aan het begin van het onderzoek. Volgens de wetenschappers suggereert dit dat multivitaminen een eenvoudige en toegankelijke manier kunnen zijn om gezond ouder te worden te ondersteunen.

„Er is tegenwoordig veel belangstelling voor manieren om niet alleen langer, maar ook beter te leven”, aldus Howard Sesso, hoofdauteur van het artikel. „Veel mensen nemen een multivitamine zonder zich bewust te zijn van de voordelen ervan. Hoe meer we leren over de potentiële gezondheidsvoordelen, hoe beter. Deze studie geeft meer inzicht in hoe we op een veilige en toegankelijke manier gezond ouder kunnen worden.”

