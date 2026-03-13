Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Merendeel van speelzand blijkt veilig, maar deze producten bevatten te veel asbest

Nadat vorige maand bekend werd gemaakt dat het speelzand van meerdere winkels asbest bevat, heeft de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) aanvullend onderzoek verricht. En wat blijkt? Het meeste speelzand in Nederland voldoet aan de norm voor de hoeveelheid asbest die erin mag zitten.

Voor het aanvullende onderzoek werden 99 producten onderzocht op de aanwezigheid van asbest. In 65 producten is geen asbest aangetroffen en in 29 producten een kleine hoeveelheid. Het gaat hierbij om minder dan de wettelijke limiet van 0,1 procent. In vijf producten is tussen de 0,15 en 0,42 procent asbest aangetroffen en deze producten mogen dan ook niet meer worden verkocht.

Dit speelzand bevat te veel asbest

De volgende producten mogen niet meer worden verkocht:

Zandkunst in flesje glow in the dark – FCB

Gekleurd zand 1 kilo – Anthony Peters

Sensorische houten blokken gevuld met onder andere gekleurd zand – TickiT

Decoratiesteentjes blauw – Decosand (Kopers zijn rechtstreeks geïnformeerd)

Hoogwaardig crèmekleurig decoatiezand (750 gram) – HEKU (Verkocht via Amazon.nl)

Zorgwekkend eerder rapport

Zo’n tien producten worden nog onderzocht. De NVWA en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwachten over enkele weken meer te kunnen zeggen over de gezondheidsrisico’s van spelen met zand dat asbest bevat.

De afgelopen weken werden diverse soorten speel- en knutselzand uit de handel gehaald, nadat uit laboratoriumonderzoek in opdracht van het AD bleek dat er asbest in zat. Asbest kan bij inademing leiden tot een verhoogd risico op kanker.

Asbest kan voor longkanker zorgen, maar ook deze guilty pleasure verhoogt het risico op longkanker.

