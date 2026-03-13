Merendeel van speelzand blijkt veilig, maar deze producten bevatten te veel asbest
Nadat vorige maand bekend werd gemaakt dat het speelzand van meerdere winkels asbest bevat, heeft de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) aanvullend onderzoek verricht. En wat blijkt? Het meeste speelzand in Nederland voldoet aan de norm voor de hoeveelheid asbest die erin mag zitten.
Voor het aanvullende onderzoek werden 99 producten onderzocht op de aanwezigheid van asbest. In 65 producten is geen asbest aangetroffen en in 29 producten een kleine hoeveelheid. Het gaat hierbij om minder dan de wettelijke limiet van 0,1 procent. In vijf producten is tussen de 0,15 en 0,42 procent asbest aangetroffen en deze producten mogen dan ook niet meer worden verkocht.
Dit speelzand bevat te veel asbest
De volgende producten mogen niet meer worden verkocht:
- Zandkunst in flesje glow in the dark – FCB
- Gekleurd zand 1 kilo – Anthony Peters
- Sensorische houten blokken gevuld met onder andere gekleurd zand – TickiT
- Decoratiesteentjes blauw – Decosand (Kopers zijn rechtstreeks geïnformeerd)
- Hoogwaardig crèmekleurig decoatiezand (750 gram) – HEKU (Verkocht via Amazon.nl)
Zorgwekkend eerder rapport
Zo’n tien producten worden nog onderzocht. De NVWA en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwachten over enkele weken meer te kunnen zeggen over de gezondheidsrisico’s van spelen met zand dat asbest bevat.
De afgelopen weken werden diverse soorten speel- en knutselzand uit de handel gehaald, nadat uit laboratoriumonderzoek in opdracht van het AD bleek dat er asbest in zat. Asbest kan bij inademing leiden tot een verhoogd risico op kanker.
Asbest kan voor longkanker zorgen, maar ook deze guilty pleasure verhoogt het risico op longkanker.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Fraudehelpdesk waarschuwt: ‘Bel 112 als je dit sms-bericht ontvangt’
- Caro (48): ‘Sinds er een mannelijke medewerker op de opvang van mijn dochter werkt, wil ik er weg’
- Steven (40) kreeg een mail dat er expliciete foto’s van hem online stonden: ‘In no time was er 2500 euro afgeschreven’
- Onbegrip over hoofddoek bij boa’s Amsterdam: ‘Is Femke Halsema de baas van Nederland ofzo?’
- Dit zijn de populairste steden voor een weekendje weg in eigen land dit voorjaar