Lekker die zon, maar ook hooikoorts komt eraan, veroorzaakt door deze boom

Er is behoorlijk lekker weer op komst, maar niet iedereen zal het zonnetje met een grote glimlach begroeten. Ook hooikoorts komt er namelijk aan en één specifieke boom is schuldig.

Het wordt de komende dagen weer heerlijk lenteweer, Metro schreef het gisteren al. Door het zachte en droge weertype moeten mensen die er last van hebben echter ook rekening houden met een toename van hooikoorts. De berk lijkt in het zuiden van het land volop in bloei te komen. En dan weten hooikoortspatiënten het wel.

Voor wie denkt dat hij of zij met de jaren steeds meer last van hooikoorts krijgt: dat kan een bijzondere oorzaak hebben.

Hooikoorts door berkenpollen

Vorige maand is de els al flink in bloei gekomen, wat zorgde voor de eerste grootschalige hooikoortsklachten. Toch viel dit nog mee, aangezien niet veel mensen met hooikoorts last hebben van de els. Bij de berk is dat echter een ander verhaal, meldt Weeronline. Berend van Straaten van de weerdienst: „Berken verspreiden doorgaans sterk allergene pollen, waardoor veel meer mensen hier last van kunnen krijgen. Gemiddeld ervaren ruim 1 miljoen Nederlanders klachten door berkenpollen.”

De komende dagen staan in het teken van droog en zonnig lenteweer met verder oplopende temperaturen. Morgen en donderdag kan het in ons land op grote schaal 15 graden worden en de kans is groot dat veel berken in bloei komen. Dat zou een stuk vroeger zijn dan gebruikelijk en geldt voor het zuiden van het land en ook voor Duitsland. Normaal gebeurt dit pas aan het einde van maart of in april. Met een aflandige wind uit het oosten kunnen de pollen vanuit Duitsland gemakkelijk naar ons land worden geblazen.

Op grote schaal klachten mogelijk

Hierdoor kunnen vanaf morgen in bijna het hele land klachten door berkenpollen worden verwacht. Vanaf donderdag draait de wind naar het noordoosten, waardoor de klachten in het noorden van het land beperkt blijven. Van Straaten: „Verreweg de meeste klachten verwachten we in het zuiden van het land, waardoor mensen met hooikoorts in Maastricht eerder hinder zullen ervaren dan bijvoorbeeld in Utrecht. In Groningen zullen hooikoortspatiënten daarentegen nauwelijks of een stuk minder last ondervinden.”

Gedurende de hele week houdt het droge en vrij zonnige lenteweer aan, wat betekent dat de hooikoortsklachten ook in het weekend mogelijk zijn. Volgende week wordt het mogelijk wat wisselvalliger, waardoor de lucht zo nu en dan schoon gespoeld kan worden.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

