In 2025 meeste tekenbeten in vijf jaar tijd: zo kun je checken en ziekte voorkomen

In ons land zijn vorig jaar de meeste mensen door teken gebeten in vijf jaar tijd. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) waarschuwt vandaag voor tekenbeten. Dat is geen gekke datum, het is namelijk de Week van de Teek.

Het RIVM adviseert mensen goed te letten op teken als ze in de natuur zijn geweest. Besmette teken kunnen namelijk de ziekte van Lyme overbrengen. Dat de teek vorig jaar flink ‘in de weer was’, schreef Metro in de zomer al. Het weer speelde toen een belangrijke rol.

Meer dan 10.000 tekenbeten doorgegeven

Mensen die een tekenbeet hebben (gehad), kunnen zich melden op Tekenradar.nl. De website laat zien dat de afgelopen weken het aantal meldingen van tekenbeten weer is toegenomen; en daarmee de kans op ziektes. Volgens Tekenradar zijn vorig jaar bijna 10.800 tekenbeten doorgegeven, het hoogste aantal in vijf jaar. Het platform noteerde daarmee dat het 41 procent meer was dan in 2024.

Symptomen van tekenbeten zijn een rode vlek of ring, koorts en soms spier- of gewrichtspijn. Een tekenbeet wordt niet altijd opgemerkt na bijvoorbeeld een boswandeling. Het is dus zaak het lichaam en kleding goed na te kijken op de piepkleine zwarte of donkerbruine spinachtige beestjes. Of op die kleine rode plekjes. Vooral na een bezoek aan bos, park, duinen maar ook in de tuin is het opletten geblazen, stellen de gezondheidsdiensten.

🌳 Waar de meeste kans op ellende? Het RIVM meldt vandaag dat in 2025 de meeste tekenbeten in Drenthe werden gemeld: 142 beten op 100.000 inwoners. Daarna volgden Gelderland (83) en Flevoland (79). De minste kans op een ‘bijtende spinachtige’ hadden we vorig jaar in Zuid-Holland (22), Noord-Holland (29) en Noord-Brabant (40).

Hoe te voorkomen?

Metro schreef eerder over Thomas Mather, die een lijstje opstelde ‘om tekenbeten te voorkomen’. Mather is entomoloog, een insectenwetenschapper. Dit zijn de tips:

Insecticiden schijnen een positief effect te hebben op de vernietiging van teken. Permethrin is er één van.

Heb je een teek gespot op je kleding? Teken overleven een wasbeurt in de wasmachine. Maar de droger droogt ze juist uit, waardoor de overlevingskans nihil is.

Teken houden niet van de zon en hopen zich op in koele, vochtige plekken. Vermijd de schaduw dus liever als je tekenbeten wilt voorkomen. Smeer je wel goed in als je in de zon zit.

Bedek jezelf goed en draag lichte kleding. Een teek valt op een lichte achtergrond meer op.

Teken willen ook nog weleens in de vacht van een hond rondkruipen. Check de vacht van je huisdier daarom extra goed als je met je viervoeter in het bos bent geweest.

We te doen bij tekenbeten?

Thuisarts.nl stelt dat bij tekenbeten het beestje zich in je huid vastbijt en zich dan volzuigt met bloed. Je kunt overal op je lichaam een tekenbeet hebben. Teken houden van warme en vochtige plekken, dus ze zitten vooral in je oksels, liezen, knieholtes en bilspleet. Bij kinderen zitten ze ook vaak op het hoofd, in de nek en achter de oren. Dit kun je vervolgens doen:

Haal een teek uit je huid met een puntige pincet of tekentang.

Maak het wondje daarna schoon met alcohol.



Bel de huisarts in deze situaties: Als het niet lukt de teek weg te halen.

Als de teek misschien langer dan 24 uur in je huid heeft gezeten.

Als je een vlek of ring krijgt op de plek waar de teek zat, of op een andere plek.

Als je je ziek gaat voelen.

Meer weten over gezondheid? In deze stukken helpen we je op weg:

