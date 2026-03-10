Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Leeftijdsgrens coronavaccinatie kan van Gezondheidsraad van 60 naar 70 jaar: dit is waarom

De leeftijdsgrens voor de coronavaccinatie, de jaarlijkse herhaalprik tegen het coronavirus, kan komend najaar omhoog van 60 naar 70 jaar. Dat adviseert de Gezondheidsraad.

Zestigers zouden nog wel op grond van hun gezondheidstoestand in aanmerking kunnen komen voor een coronavaccinatie, maar niet meer op grond van hun leeftijd.

Het is aan de minister van Volksgezondheid om een besluit te nemen. Volgens de Gezondheidsraad stijgt het risico dat mensen na een coronabesmetting in een ziekenhuis moeten worden opgenomen vanaf 70 jaar. Afgelopen september ging weer een prikronde van start. Nederlanders in de leeftijd 60 tot 70 jaar waren toen welkom. Wetenschappers uit Japan brachten in dezelfde maand naar buiten dat de coronavaccinatie toch wat minder effectief is dan eerder gedacht.

In de video hierboven zie je een terugblik op die allereerste coronaprik, op 6 januari 2021.

Soms wel coronavaccinatie voor vijftigers en zestigers

Zestigers kunnen de coronavaccinatie nog wel krijgen als ze door andere aandoeningen een hoger risico lopen bij besmetting. Zo adviseert de Gezondheidsraad om de prik beschikbaar te stellen voor vijftigers en zestigers uit „medische risicogroepen”. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met COPD, diabetes, ALS, parkinson, dementie of een verstandelijke beperking.

Ook zouden alle kinderen en volwassenen uit „medische hoogrisicogroepen” de coronavaccinatie moeten krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met leukemie, sikkelcelziekte of nierfalen, mensen met een afweerstoornis, mensen met het syndroom van Down of mensen met zeer ernstig overgewicht.

Het advies geldt niet alleen voor de vaccinatieronde van komend najaar, maar ook voor de inenting in het najaar van 2027. De Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar dat de coronaprik niet per se meer nodig was voor mensen van 18 tot en met 49 jaar die elk jaar de griepprik krijgen. Het jaar daarvoor werden zwangere vrouwen geschrapt uit de lijst.

2,25 miljoen mensen kregen de laatste coronaprik

De vaccinatieronde liep afgelopen najaar van september tot december. Ongeveer 2,25 miljoen mensen gingen op de uitnodiging in en lieten zich inenten. Dat was iets minder dan in het jaar ervoor. Toen kregen ruim 2,5 miljoen mensen een herhaalprik. Het jaar daarvoor, in 2023, haalden ruim 2,7 miljoen mensen een coronavaccinatie tegen het coronavirus.

Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het advies voor 2026 wordt overgenomen. Dit najaar kunnen alle genoemde groepen een inenting halen. De VVD-minister heeft voor 2027 nog geen geld om de vaccinatie aan te bieden.

