Deze antibiotica blijkt voor flinke bijwerkingen te zorgen

Bij een grote groep mensen zorgen fluorchinolonen, een soort antibiotica, voor stevige bijwerkingen die een beperking voor het dagelijks leven kunnen vormen. In zeldzame gevallen kan het middel zelfs ernstige, soms blijvende schade veroorzaken aan pezen, spieren en het zenuwstelsel.

Het Radar Panel ondervroeg 848 mensen die in de afgelopen vijf jaar dit soort antibiotica hebben gebruikt. Antibiotica uit de fluorchinolonengroep zijn meer ciprofloxacine, floxacine, levofloxacine, moxifloxacine en norfloxacine. In driekwart van de gevallen ging het om ciprofloxacine.

Bijwerken van antibiotica

Hoewel de middelen effectief zijn, kunnen ze stevige bijwerkingen veroorzaken. Bijna de helft van de fluorchinolonen-gebruikers (46 procent) uit het onderzoek van Radar heeft bijwerkingen ervaren. Dat zijn bijwerkingen zoals misselijkheid, diarree, hoofdpijn en duizeligheid (53 procent), pees- spier- of gewrichtsklachten als pijn, stijfheid, zwelling, ontsteking of een afgescheurde pees (45 procent), zenuwklachten als tintelingen, gevoelloosheid, een branderig gevoel (30 procent) en psychische klachten als angst, verwardheid, depressie en slaapproblemen (18 procent).

Sommige ondervraagden geven aan dat hun leven door de bijwerkingen deels is stilgelegd. 43 procent stelt dat de klachten ze ernstig beperken bij normale dagelijkse activiteiten als werk, sporten of boodschappen.

Driekwart van de ondervraagden is niet voorgelicht over risico’s van deze soort antibiotica. Ook is 79 procent niet gewaarschuwd dat zij direct contact moeten opnemen met een arts bij de eerste tekenen van spier-, pees- of zenuwklachten.

Onbegrip van artsen

En wie wel aan de bel trekt, stuit regelmatig op artsen die het verband tussen de klachten en de antibiotica niet leggen, of op een arts die de klachten ontkent. Fluorchinolonen mogen eigenlijk alleen worden voorgeschreven als het niet anders kan.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat met de bevindingen van Radar bekijken of er stappen nodig zijn en gaat overleggen met de beroepsorganisaties van artsen en apothekers. Lareb liet weten komend jaar met het LUMC onderzoek te doen naar het gebruik van de antibiotica en de bijwerkingen.

Eerder bleek al dat de resistentie tegen antibiotica groeit. Bacteriën die huid- en urineweginfecties veroorzaken, zijn steeds vaker bestand tegen de antibiotica die artsen voorschrijven. Baby’s zouden ook te vaak antibiotica krijgen voorgeschreven.

