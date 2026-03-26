Tequila, whiskey of wijn? Alleen al eraan denken beïnvloedt je stemming

Word je blij van tequila, wijn of whiskey, maar heb je eigenlijk geen zin om een slok te nemen? Dat hoeft ook niet, hebben onderzoekers uitgevonden. Volgens nieuw onderzoek hebben verschillende soorten alcohol bij jonge volwassenen hun eigen associaties. Tequila roept een feeststemming op, whiskey activeert een stoere, mannelijke mindset en wijn staat voor elegantie en verfijning

Dat blijkt uit een studie gepubliceerd in het tijdschrift Young Consumers door Logan Pant en zijn team. Ze voerden vier experimenten uit met in totaal 429 deelnemers om te onderzoeken welke culturele associaties mensen hebben met verschillende alcoholsoorten.

Wijn, whiskey of tequilla

De onderzoekers stelden eerst open vragen en deden een woordassociatie-opdracht om te ontdekken welke ideeën en gevoelens mensen bij verschillende drankjes hebben. Deze „geleerde associaties” gebruiken mensen al door ervaring, nog los van het daadwerkelijke drinken.

Vervolgens moesten deelnemers nadenken over wijn, whiskey of tequila en aangeven hoe ze zich voelden bij dat drankje. Zo werd getest welke mindset elk drankje oproept. De resultaten waren duidelijk: tequila werd gekoppeld aan woorden als feest, uitbundig en wild, whiskey aan stoer, mannelijk en krachtig, en wijn aan elegant, verfijnd en chique. Belangrijke kanttekening: de deelnemers hadden zelf niets gedronken. Het ging echt puur om de mentale associaties.

Alcohol werkt als symbolische trigger

Meer dan de helft van de Amerikaanse volwassenen drinkt alcohol, al daalt dat aandeel sinds de jaren 90. Onderzoek laat zien dat drinken niet alleen fysiek, maar ook psychologisch invloed heeft. Reclame en culturele invloeden kunnen gedrag en verwachtingen rondom alcohol vormen, vooral bij jongeren.

Deze studie toont aan dat alcohol ook als een „symbolische trigger” werkt. Alleen al het idee van een drankje kan je stemming, keuzes en plannen beïnvloeden. Aan tequila denken kan iemand bijvoorbeeld zin in een feestje geven, terwijl wijn een rustiger, verfijnd scenario oproept.

Nederlanders drinken wel minder

Of het ons nu blij maakt of niet, drinken doen we de laatste jaren steeds minder. Uit een onderzoek waar Metro eerder over schreef bleek dat in 2025 het niveau van zowel overmatig als zwaar drinken op het laagste punt ooit gemeten lag. De daling die al jaren zichtbaar is, zet daarmee stevig door. Vergeleken met begin deze eeuw is het aantal mensen dat te veel drinkt zelfs meer dan gehalveerd.

Volgens betrokken organisaties komt de daling door een combinatie van maatregelen. Denk aan strengere controle op leeftijdsgrenzen, campagnes die matiging stimuleren en afspraken binnen de alcoholsector over reclame en verkoop.

Daarnaast wordt er steeds meer ingezet op preventie en vroegsignalering, bijvoorbeeld via de zorg en lokale initiatieven. De ontwikkelingen worden continu gemonitord, zodat beleid waar nodig kan worden aangepast.

