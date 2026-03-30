Alcohol drinken waar je kind bij is? Onderzoek wijst op grote invloed van ouders

Alcohol drinken in het bijzijn van je kinderen: kan dat kwaad? Over dat onderwerp zijn de meningen verdeeld, maar volgens nieuw onderzoek gaat het vooral om wanneer je het doet. Vooral tieners tussen de 15 en 17 jaar nemen het drinkgedrag van hun ouders namelijk over.

Dat blijkt uit een langlopend onderzoek van de Universiteit van Sydney en de Universiteit van Nieuw-Zuid-Wales.

Invloed van ouders op alcoholgebruik van kinderen

Wetenschappers volgden ruim twintig jaar lang 6600 mensen. In deze twintig jaar werd het drinkgedrag van kinderen en dat van hun ouders in kaart gebracht. De conclusie? De invloed van ouders is het sterkst in de leeftijd van 15 tot 17 jaar. In die periode vormen jongeren hun ideeën over wat ‘normaal’ drinken is.

Daarna neemt die invloed af, maar opvallend genoeg komt die later in het leven weer terug. Bijvoorbeeld als kinderen zelf ouder worden.

Draait vooral om wat kinderen zien

Volgens onderzoeker Sergey Alexeev draait het vooral om wat kinderen zien. Eén glas wijn maakt het verschil niet, het patroon wel.

Hoe vaak wordt er alcohol gedronken? Hoeveel? En welke rol speelt alcohol in het dagelijks leven? Is alcohol standaard aanwezig bij elke gelegenheid, of slechts af en toe? Dat zijn vragen die bepalen hoe kinderen later zelf met alcohol omgaan.

Opvallend is dat het effect vaak van moeder op dochters het sterkst is, en van vaders op zonen. Dat wijst er volgens de onderzoekers op dat gedrag wordt aangeleerd, en niet alleen genetisch bepaald is.

Helemaal stoppen met drinken hoeft niet

Helemaal stoppen met drinken in het bijzijn van kinderen, dat hoeft niet, stellen de onderzoekers. Maar het kan wel goed zijn om bewust om te gaan met alcohol, zeker als kinderen in de gevoelige leeftijd van 15 tot 17 jaar zitten.

De onderzoekers raden dan ook aan om het alcoholgebruik beperkt te houden en niet te opvallend te maken. Ook luidt het advies om geen alcohol te geven aan minderjarigen en er duidelijke regels over op te stellen.

Alcohol nog steeds populairste drug voor jongeren

Over het algemeen drinken Nederlanders steeds minder. In 2025 lag het niveau van zowel overmatig als zwaar drinken op het laagste punt ooit gemeten. Maar jongeren? Voor hen is alcohol nog steeds de populairste drug.

Uit de cijfers bleek vorig jaar dat ongeveer 8 op de 10 18-jarigen ooit weleens een glas alcohol heeft gedronken. Ter vergelijking: 4 op de 10 jongeren heeft ooit cannabis gebruikt. Alcohol is onder jongeren niet alleen twee keer zo populair als cannabis, maar volgens de kliniek ook meer verslavend.

