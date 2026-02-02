Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ziekteverzuim blijft stijgen, dit zijn veelvoorkomende oorzaken

Het ziekteverzuim blijft stijgen in Nederland. Het verzuim wordt niet alleen frequenter, maar ook langduriger, waardoor werkgevers steeds vaker met de handen in het haar zitten. Wat zijn veelvorkomende oorzaken?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het ziekteverzuim opnieuw gestegen in het eerste kwartaal van 2025, van 5,5 procent in 2024 naar 5,8 procent in 2025. In vrijwel alle bedrijfstakken was sprake van een stijging van het verzuim. Vooral in de zorg zaten veel mensen thuis. In de cultuur-, sport- en recreatiesector daarentegen daalde het ziekteverzuim wel.

Ruim de helft van de ondernemers heeft in de afgelopen vijf jaar te maken gehad met langdurig zieken en bij een kwart is dat nu aan de hand, blijkt uit een peiling van het RTL Nieuwspanel en RTL Z, in samenwerking met DeOndernemer, BusinessWise, BID, Stichting 155 en het Instituut voor het MKB. Vooral kleine bedrijven worden hard geraakt.

Ziekteverzuim vaak door meerdere oorzaken

Ziekteverzuim kan meerdere oorzaken hebben, legt Sofie Zegers van verzekeringsmakelaar Schouten Zekerheid uit. „Ziekteverzuim ontstaat meestal niet door één oorzaak, maar door een samenkomst van verschillende factoren.”

De klachten zijn onder te verdelen in privé- en werkgerelateerde klachten. Griep en verkoudheid staat op nummer één, maar psychische klachten kennen een stijging en behoren daarna tot de meest genoemde redenen voor ziekteverzuim onder werknemers. „Klachten zoals stress, burn-out, angststoornissen en depressie vormen een van de belangrijkste oorzaken van langdurig ziekteverzuim. Deze klachten nemen structureel toe en leiden steeds vaker tot langdurige uitval.”

Veeleisende privéomstandigheden en chronische klachten

Ook veeleisende privéomstandigheden, zoals mantelzorg, financiële zorgen, relatieproblemen of rouw kunnen mentaal hun tol eisen. „Als deze factoren samenkomen met werkdruk, neemt het risico op langdurige uitval aanzienlijk toe.”



Een andere veelvoorkomende oorzaak voor verzuim zijn chronische lichamelijke klachten, zoals rug- en nekklachten en hart- en vaatziekten. Die kunnen „het werkvermogen van werknemers erg beperken”. „Als de werkbelasting onvoldoende wordt aangepast aan de belastbaarheid van de medewerker, kan dat ertoe leiden dat een medewerker niet meer door kan.”

Werkgerelateerde klachten

Werkgerelateerde klachten zijn bijvoorbeeld hoge werkdruk en stress. „Een structureel hoge werkdruk is een van de meest voorkomende werkgerelateerde oorzaken van langdurig ziekteverzuim. Stress ontstaat vooral als medewerkers weinig autonomie ervaren, verwachtingen onduidelijk zijn en herstelmomenten ontbreken.” Langdurige werkstress vergroot niet niet alleen de kans op mentale klachten, maar verhoogt ook het risico op fysieke klachten en burn-out. Te veel en te hard werken kan zelfs je hersenen veranderen, schreef Metro eerder.

Verder kan een verstoorde werk-privébalans een boosdoener zijn. De toename van hybride en flexibel werken heeft zo z’n voordelen, maar kan ook voor vervagende grenzen tussen werk en privé zorgen. „Medewerkers staan vaker ‘altijd aan’, nemen minder rust en vinden het over het algemeen lastiger om hun werk los te laten.”

