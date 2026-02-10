Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heel veel mensen zijn verslaafd aan neusspray, André Hazes ging er zelfs voor onder het mes

Denk je verslaafd aan neusspray te zijn? Je bent niet de enige, láng niet de enige. Bij zanger André Hazes was het zo erg dat hij zich er gisteren aan heeft laten opereren.

Hazes was al eerder open over zijn verslaving aan neusspray en deelde daar iets over op Instagram. „Als ik dat een paar uur niet gebruik, dan ben ik gewoon echt de sjaak”, was zijn boodschap. Je ziet hem in de video hierboven. Beter een verslaving aan neusspray dan aan andere middelen, zou je bijna zeggen, maar toch. Over dat laatste vertelde Hazes in de Videoland-documentaire André Hazes: Crossroads („ik ging helemaal naar de klote”).

Cijfers over verslaving aan neusspray

Echte cijfers zijn er niet, maar schattingen over neussprayverslaving in ons land lopen uiteen van 10.000 tot 100.000 gevallen of meer. Het gaat daarbij vaak om chronisch gebruik door gewenning. Apothekers wezen jaren geleden al op het gevaar van verslaving. Zij meldden twee jaar geleden al dat het verkopen van neusspray en andere medicatie in de supermarkt geen goed idee is.

Wie veel neusspray gebruikt, raakt lichamelijk afhankelijk. Telegraaf-verslaggever Anna Straus legt daarover in de video iets uit. Metro wijdde er vorig jaar ook een artikel aan: zo verslavend kunnen medicijnen als paracetamol en neusspray zijn.

