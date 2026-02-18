Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van meer stresshormoon tot slechtere prestaties: dit doet eenzaamheid met werknemers

Meer en meer mensen voelen zich eenzaam. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ervaart ongeveer één op de zes volwassenen wereldwijd ernstige eenzaamheid. Eenzaamheid ontstaat als er een kloof is tussen de sociale verbinding die iemand wenst én wat hij of zij daadwerkelijk ervaart. Werk blijkt daarbij een cruciale factor.

Voor veel volwassenen is het werk, naast familie en vrienden, hun belangrijkste sociale omgeving. Uit een overzichtsstudie van professor Julie M. McCarthy, waarin meer dan tweehonderd onderzoeken werden geanalyseerd, blijkt dat eenzaamheid op het werk geen tijdelijk of marginaal probleem is. Het is een structureel onderdeel van het moderne werkleven, met brede gevolgen.

Mentale en fysieke impact op eenzame werknemers

De gevolgen van eenzaamheid zijn niet alleen emotioneel. Ander onderzoek laat zien dat eenzaamheid samenhangt met emotionele uitputting, psychologische stress en gevoelens van vervreemding. Net als chronische stress kan langdurige eenzaamheid het lichaam onder druk zetten. Sommige studies koppelen het zelfs aan verhoogde cortisolwaarden, een hormoon dat vrijkomt bij stress. Daarnaast neemt het gevoel van zingeving en tevredenheid af, terwijl negatieve emoties juist toenemen.

Belangrijk is het verschil tussen tijdelijke en chronische eenzaamheid. Wie net begint in een nieuwe functie of promotie maakt, kan zich tijdelijk geïsoleerd voelen. Dat kan soms aanzetten tot het zoeken van nieuwe verbindingen. Maar als eenzaamheid chronisch wordt, ontstaat een vicieuze cirkel die moeilijker te doorbreken is, met grotere schade op de lange termijn.

Minder betrokken, minder productief

Eenzame werknemers belanden vaak in een vicieuze cirkel: ze trekken zich vaker terug, steken minder energie in hun taken en leveren gemiddeld minder bijdrage aan organisatiedoelen. Hierdoor zijn ze minder betrokken bij hun werk en voelen ze zich vaak nog eenzamer.

Ook hun cognitieve functies lijden eronder. Verminderde concentratie en focus ondermijnen de productiviteit. Daarnaast blijkt uit studies dat eenzaamheid samenhangt met lagere beoordelingen van werkprestaties, zowel door werknemers zelf als door leidinggevenden.

Creativiteit kan eveneens afnemen. Bovendien wordt eenzaamheid in verband gebracht met zogenoemd contraproductief werkgedrag, zoals overmatig privé-internetgebruik tijdens werktijd en een hoger ziekteverzuim.

Trainingen en vrijwilligerswerk

Volgens de onderzoekers kan het onderzoek helpen om sociale steun te organiseren, zoals bijvoorbeeld groepssessies met andere collega’s, of trainingen in communicatie, zodat relaties aangaan makkelijker wordt. Ook raden de onderzoekers aan om vrijwilligerswerk te stimuleren, want samen een betekenisvolle activiteit doen kan het gevoel van verbondenheid versterken.

