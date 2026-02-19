Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kritiek op plan om ‘nepoperaties’ uit te voeren groeit: ‘Enige manier om effectiviteit te onderzoeken’

Een echte wond, met sneetjes en hechtingen, zonder dat er een daadwerkelijke operatie aan vooraf is gegaan. In Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede bepaalt het lot of mensen met buikklachten een echte operatie ondergaan of een placebo-operatie. De plannen stuiten op weerstand.

Kop of munt. De kans op een echte operatie is 50 procent, als het aan het ziekenhuis in Enschede ligt. De ingreep is bedoeld voor mensen die lijden aan de zeldzame aandoening MALS, waarbij de darmslagader wordt afgekneld. Dat kan worden verholpen door een operatie.

Onder Nederlandse vaatchirurgen is twijfel ontstaan over de effectiviteit van deze ingreep. Wetenschappelijk bewijs ervoor ontbreekt. Daarom willen zij nepoperaties uitvoeren. Volgens de vaatchirurgen is dit „de enige mogelijkheid om de effectiviteit aan te tonen”, zegt onderzoeksleider en vaatchirurg Bob Geelkerken tegenover NOS.

Hoe werkt deze operatie precies?

In de praktijk werkt het als volgt: de ene groep patiënten ondergaat een echte buikoperatie, de andere groep een schijnoperatie. De verhouding is 50/50. Een computer bepaalt wie wel en wie geen echte operatie krijgt.

Patiënten die deelnemen aan het onderzoek krijgen met een viltstift stippellijntjes op hun buik getekend. Zij gaan onder narcose en krijgen zelfs echte sneetjes in de buik, zodat het zo realistisch mogelijk lijkt.

Medisch-ethische kwestie

Er zijn op medisch-ethisch gebied vraagtekens te zetten bij deze aanpak. In hoeverre is het verantwoord om iemand open te snijden zonder dat hij of zij weet dat het om een nepoperatie gaat?

Hoogleraar en vaatchirurg Inge Fourneau kijkt met argwaan naar deze praktijken, zo laat zij weten in Nieuwsuur. Volgens haar kent een schijnoperatie meer risico’s dan een proef met een placebomedicijn. „De risico’s zijn misschien niet groot, maar ze zijn er wel.”

De placebo-operatie staat vooral in dienst van wetenschappelijk onderzoek. Volgens Fourneau gaat dat ten koste van de patiënt.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties