Nachtbraker? Dan loop je meer risico op hartproblemen

Soms voelt het alsof één dag niet genoeg is om alles te doen wat je moet doen én wat je wil doen. Dan kan het verleidelijk zijn om ook de nacht te gebruiken om van alles te doen, in plaats van slapen. Maar dat is niet zonder gezondheidsrisico’s.

Uit een recente studie blijkt dat nachtbrakers een hoger risico hebben op hart- en vaatziekten dan mensen mensen die op tijd naar bed gaan.

Meer risico’s voor nachtbrakers

Wetenschappers analyseerden gegevens van meer dan 322.000 volwassenen uit het Verenigd Koninkrijk voor het onderzoek, gepubliceerd in het Journal of American Heart Association. Deelnemers gaven zelf aan of ze vroege vogels, nachtbrakers of iets ertussenin waren. Vervolgens werd de gezondheid van hun hart beoordeeld aan de hand van acht factoren: voeding, beweging, slaapkwaliteit, (niet) roken, en beheersing van gewicht, cholesterol, bloeddruk en bloedsuiker.

Uit de resultaten bleek dat nachtbrakers 16 procent meer kans hebben op hart- en vaatproblemen, zoals een hartaanval of beroerte, vergeleken met de gemiddelde groep. Vooral vrouwen blijken daar extra gevoelig voor. Nachtbrakers hebben vaker ongezonde gewoonten, zoals roken, minder bewegen en ongezonder eten.

De mentale gezondheid van nachtbrakers Het is niet het eerste onderzoek dat aantoont dat de gezondheid van nachtbrakers in gevaar komt door hun slaapgedrag. Zo blijkt laat opblijven ook effect de hebben op de mentale gezondheid. Uit een onderzoek van vorig jaar, waar Metro over schreef, bleek dat studenten die later gingen slapen en zichzelf zagen als een avondmens, een aanzienlijk hoger risico hadden op depressie.

Kleine aanpassingen doen een hoop

Experts benadrukken dat slechte hartgezondheid niet onvermijdelijk is voor nachtbrakers. Gelukkig kunnen kleine aanpassingen al een hele hoop goeds doen.

Zorg voor voldoende slaap en houd vaste bed- en werktijden aan;

Ondersteun je biologische klok door ‘s ochtends al licht binnen te laten;

Beweeg regelmatig;

Let op voeding en rook weinig (of het liefst helemaal niet);

Houd je bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker in de gaten.

Eén van de onderzoekers, Dr. Kristen Knutson van de Feinberg School of Medicine, benadrukt: „Je hoeft je chronotype niet te veranderen. Focus op de factoren die je wél kunt beïnvloeden.”

