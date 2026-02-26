Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lindsey (37) onderging een hersenoperatie om alleenstaande moeder te worden: ‘Voel me trots’

Moeder worden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Lindsey van Nuenen (37) besloot niet te wachten op de juiste partner en liet zich ook niet tegenhouden door gezondheidsproblemen. Ze onderging zelfs een hersenoperatie om bewust alleenstaande moeder te kunnen worden.

Lindsey vertelt aan Metro’s collega’s van J/M Ouders: “Op mijn dertigste had ik een grote kinderwens, maar de prins op het witte paard was nog niet gearriveerd. Daarnaast geloof ik dat je elkaar écht goed moet kennen voordat je samen kinderen krijgt. Ik wilde ouderschap niet laten afhangen van toeval of tijdsdruk, maar van een bewuste en eerlijke keuze.”

Zo was er op tv ook Tatjana, een alleenstaande moeder van een drieling. Metro schreef eerder deze maand over en onderzoek over aanstaande moeders: zij maken zich zorgen om de toekomst, maar stellen hun zwangerschap niet uit.

Lindsey vervolgt: „Zo ontstond mijn wens om bewust alleenstaande moeder te worden. Helaas stond ik voor een moeilijke keuze: als ik wilde dat mijn kinderwens werkelijkheid werd, moest ik stoppen met bepaalde medicijnen tegen mijn hoofdpijn. Ik koos toen voor mijn gezondheid, júíst omdat ik mijn toekomstige kind alles wilde kunnen geven.

Hersenoperatie

Dat was soms frustrerend, maar ik moest realistisch blijven: als ik alleenstaande moeder wilde worden, moest ik er volledig voor mijn kind kunnen zijn. De verantwoordelijkheid voor zo’n klein wonder is groot. Daarom onderging ik uiteindelijk een hersenoperatie, zodat mijn hoofdpijn zou verminderen.

Kort na de operatie meldde ik me aan bij een kliniek. Ik kon er snel terecht, maar koos ervoor om eerst goed te revalideren. Een jaar later, in 2024, was ik er klaar voor om moeder te worden. Bij de eerste behandeling raakte ik direct zwanger en in december datzelfde jaar mocht ik mijn prachtige zoon verwelkomen.

Krachtig en trots

Het moederschap voelt voor mij heel natuurlijk. Ik ervaar weinig anders dan ik had verwacht. Tegelijkertijd besef ik dat ik daarin geluk heb, want Breth is een makkelijk kindje. Hij is ongetwijfeld het mooiste wat mij is overkomen en onze band is heel sterk.

Op veel momenten voel ik dat we het samen goed doen. Bijvoorbeeld als ik hem ophaal van de kinderopvang en hij met een grote glimlach naar me toekomt. Of als hij zijn kleine handjes in de mijne legt. Dan voel ik me extra krachtig en trots. We ontdekken samen de wereld en delen zelfs al kleine dingen, zoals onze passie voor (cross)motors. Daarnaar kijkt hij vol bewondering.

Rake opmerking

Mijn familie en vrienden wisten al lang van mijn grote kinderwens. We praatten er onderling veel over en ze vonden bewust alleenstaand moederschap echt bij me passen. Verbaasd waren ze dan ook niet. Ik ben altijd open geweest over mijn keuze en als mensen vragen hebben, geef ik graag uitleg. Ik vind het fijn om het gesprek erover aan te gaan.

Eén vraag raakte me wel. Toen Breth pas drie weken oud was, vroeg iemand: ‘Heb je er wel over nagedacht dat een kind altijd een vader nodig heeft?’ Dat kwam binnen. Mijn antwoord was heel duidelijk: ik geloof dat een kind vooral iemand nodig heeft die er volledig voor gaat. Liever één ouder die er voor duizend procent is, dan een situatie waarin een kind opgroeit in een instabiele relatie en een ouder nauwelijks ziet.

Reacties van de buitenwereld

Andere mensen reageren vooral geïnteresseerd en vaak vol bewondering. ‘Goh, dat lijkt me best zwaar’, zeggen ze dan. Dan leg ik uit dat ik bewust alleenstaande moeder ben geworden en er al van uitging dat ik alles zelf zou doen. Het is een kwestie van verwachtingen.

Ook merk ik dat mensen vaak nieuwsgierig worden. Ze stellen vragen over hoe het traject verliep en hoe ik dit later aan Breth ga uitleggen. Deze gesprekken ervaar ik als open en positief.

Natuurlijk voel ik wel dat de wereld nog steeds is gericht op gezinnen met twee ouders. Dit blijkt vaak uit kleine aannames, zoals formulieren die uitgaan van een vader. Dan maak ik er soms een grapje over: zal ik de donor even bellen?

Geliefd en bewust gekozen

Ik hoop dat Breth later begrijpt dat ik mijn keuze maakte uit liefde en dat hij met mijn hele hart gewenst is. Daarom maakte ik voor hem een kinderboek, waarin ik op een eenvoudige, kinderlijke manier uitleg waarom ik deze keuze heb gemaakt en waarom ons gezin er anders uitziet dan dat van sommige klasgenootjes.

Ook maakte ik voor hem een doos voor later, met daarin alle materialen die zijn gebruikt en een dagboek dat ik bijhield vanaf dag één van het traject. Hierin staat alles wat erbij kwam kijken: alle stappen en gevoelens.

Daarnaast maakte ik bij zijn geboorte een e-mailadres voor hem aan, waarin ik hem mails stuur over belangrijke momenten, kleine herinneringen en hoe fijn we het samen hebben. Zo kan hij later altijd teruglezen hoe geliefd hij is en hoe bewust hij is gekozen.

Overwegingen als bewust alleenstaande moeder

Mijn keuze om bewust alleenstaande moeder te worden, was er niet zomaar een. Mijn moeder zegt altijd: ‘Kindjes zijn net kleine Mercedesjes.’ En ze heeft gelijk. Gelukkig heb ik de middelen om dit te kunnen dragen. Tegelijkertijd vind ik het ook leuk om bewust te kijken waar ik dingen voordeliger kan halen via een uitverkoop of winacties. Dat hoort er voor mij gewoon bij.

Overweeg je zelf om bewust alleenstaande moeder te worden? Denk dan goed na voordat je deze keuze maakt en zorg dat je het financieel goed voor elkaar hebt. Kinderen kosten nu eenmaal geld. Wees eerlijk naar jezelf: ben je sterk genoeg om dit alleen te kunnen dragen? En heb je een vangnet van vrienden en familieleden die er voor je kunnen zijn? Als je ziek wordt, gaat de zorg voor je kind gewoon door.

Tegelijkertijd ga je met deze keuze een verbinding aan voor het leven. Een kind is het mooiste wonder dat er is en je krijgt er ongelofelijk veel liefde voor terug. Zelf kan ik met volle overtuiging zeggen: dit is de beste beslissing die ik ooit heb genomen.”

