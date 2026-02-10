Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Honderdduizenden Nederlanders hebben diabetes type 2 zonder het te weten

Ongeveer 400.0000 Nederlanders hebben diabetes type 2 zonder dat ze dat zelf weten. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Nederlands Cohorten Consortium in opdracht van het Diabetes Fonds.

400.000 Nederlanders komt neer op één op de drie mensen die niet weten dat ze de ziekte hebben. Dit kan ernstige gevolgen hebben als het niet op tijd wordt ontdekt. In de video hierboven zie je welk gezondheidsverschijnsel kan wijzen op een hoger risico op diabetes.

Diabetes type 2 is een stille ziekte

Diabetes type 2 ontwikkelt zich langzaam en ongemerkt. Vaak zijn de eerste klachten niet duidelijk of worden ze genegeerd, zoals vermoeidheid, veel dorst of vaker plassen. Omdat dit soort signalen gemakkelijk worden weggewuifd als ‘iets van het ouder worden’, gaan veel mensen lang door zonder dat er een diagnose wordt gesteld.

Bovendien blijkt het aantal mensen dat niet weet dat ze de ziekte hebben in de afgelopen vijf jaar met 33 procent te zijn gestegen, wat de omvang van het probleem nog groter maakt. Experts noemen de ziekte niet voor niets een sluipmoordenaar.

Diabetes type 2 herkennen Volgens het Diabetes Fonds is prediabetes „een sluipmoordenaar”, daarom heeft het Fonds een test gemaakt om te kijken of je risico loopt op diabetes en hoeveel dan. Diabetes type 2 zou je kunnen herkennen aan de volgende symptomen: Je bent moe

Je valt af

Je hebt veel dorst

Je moet veel plassen

Je hebt vaak blaasontsteking

Bij vrouwen: jeuk aan de schaamlippen

Bij mannen: vaak ontsteking van de eikel

Hierom is de ziekte gevaarlijk

Diabetes type 2 kan op de lange termijn flinke schade aanrichten. Zonder behandeling kan het leiden tot problemen zoals hart‑ en vaatziekten, oogschade, nierfalen en zenuwschade. Onbehandelde diabetes verhoogt het risico op ernstige complicaties en kan de levenskwaliteit aanzienlijk verminderen.

Volgens het Diabetes Fonds krijgt de helft van alle mensen met type 2 op enig moment te maken met dergelijke ernstige gezondheidsproblemen.

🤧 Wereldwijd gezondheidsprobleem Diabetes is inmiddels een groot wereldwijd gezondheidsprobleem. Sinds de jaren 90 is het aantal gevallen explosief gestegen. Volgens de nieuwste Diabetes Atlas van de International Diabetes Federation (IDF) treft de ziekte tegenwoordig één op de negen volwassenen. De meest bekende vormen zijn type 1-diabetes, een auto-immuunziekte die vaak al op jonge leeftijd ontstaat, en type 2-diabetes, die meestal gepaard gaat met overgewicht en leefstijlrisico’s. Maar er bestaat ook een minder bekende variant, die juist samenhangt met ondervoeding en vooral jonge, magere patiënten treft: diabetes type 5. Daarover verscheen vorig jaar op Metro nog een artikel.

Het begint met bewustwording

Veel mensen beseffen niet hoe groot hun risico op diabetes type 2 is. Daarom roept het Diabetes Fonds iedereen op om de online Diabetes Risicotest te doen. Deze test geeft binnen enkele minuten inzicht in je persoonlijke risico. Als daaruit blijkt dat je risico hoog is, is het advies om direct naar de huisarts te gaan.

„Als je weet waar je staat, kun je gezondheidsschade beperken of soms zelfs voorkomen dat de ziekte ontstaat”, aldus het fonds.

Diabetes type 2 is niet alleen iets voor ouderen of mensen met duidelijke risicofactoren. Iedereen kan de ziekte krijgen, ook als je weinig klachten hebt of denkt gezond te zijn.

