RIVM waarschuwt voor griepepidemie volgende week, zo verklein je de kans dat je zelf geveld wordt

Heb jij het gevoel dat bijna iedereen in je omgeving geveld is door de griep? Dat zit waarschijnlijk niet tussen je oren: volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben steeds meer mensen de griep en daardoor lijkt een epidemie in zicht. Mogelijk is er volgende week officieel sprake van een griepepidemie.

Vorig jaar begon de griepepidemie officieel iets eerder, namelijk eind januari. Het hoogtepunt werd begin februari bereikt, met 118 huisartsbezoeken per 100.000 mensen. Het was voor het eerst sinds 2020, sinds het RIBM begon met het delen van de gegevens, dat het cijfer boven de honderd uit kwam. De epidemie was eind maart weer voorbij.

Griepepidemie volgende week van start

Dit jaar verwacht het RIVM dat de griepepidemie officieel volgende week begint. Vorige week gingen 51 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Dat aantal komt voor het eerst deze winter boven de grens voor een epidemie uit, die staat op 46 huisartsbezoeken per 100.000 mensen. Onderzoekers kijken hierbij ook hoe vaak het griepvirus wordt aangetroffen in afgenomen monsters. Griepachtige klachten kunnen namelijk ook door andere ziekmakers worden veroorzaakt. In die monsters zien ze ook een toename van het griepvirus. Volgende week kan er officieel sprake zijn van een epidemie, als de grenswaarde dan weer wordt overschreden.

Hoewel de meeste mensen met griep meestal niet naar de huisarts gaan, is er wel altijd een minderheid van kwetsbare mensen die dit wel doet. Hierdoor geven de cijfers van het RIVM alsnog een goede indruk van de verspreiding van griepvirussen.

Zo voorkom je dat je de griep krijgt

Om de kans op de griep zoveel mogelijk te verkleinen, kun je de volgende tips het beste opvolgen:

Was regelmatig je handen: regelmatig je handen wassen is een simpele, maar effectieve manier om besmetting te voorkomen. Het griepvirus kan namelijk gemakkelijk op je handen terecht komen en voor je het weet komt het via je mond, neus of ogen je lichaam in. Door met water en zeep je handen te wassen verklein je de kans op infectie.

Vermijd mensen die de griep hebben. Dit is een beetje een open deur, maar wel heel belangrijk: houd afstand van mensen die ziek zijn. Griep is namelijk hartstikke besmettelijk en verspreidt zich via druppeltjes in de lucht of door direct contact. Mocht je dus merken dat een collega al een paar dagen flink aan het snotteren is, kun je het beste uit zijn of haar buurt blijven.

Zorg voor een goede nachtrust: een uitgerust lichaam is beter bestand tegen virussen. Slaaptekort kan ervoor zorgen dat je lichaam niet genoeg kracht heeft om een virus te bestrijden. Zorg er daarom voor dat je op tijd naar bed gaat en voldoende slaap krijgt.

Eet gezond: een sterke weerstand helpt je lichaam om virussen te bestrijden. Zorg er daarom voor dat je dagelijks verse groenten en fruit eet waar veel vitamines in zitten. Vooral vitamine C is belangrijk, dat stimuleert de aanmaak van witte bloedcellen, die je helpen een virus te bestrijden.

Gebruik papieren zakdoekjes maar één keer: zodra je merkt dat je begint te snotteren, kun je het beste papieren zakdoekjes gebruiken. Let er wel op dat je deze na één keer gebruiken meteen weggooit en dus niet meerdere keren gebruikt. Hiermee voorkom je dat het virus zich verspreidt.

Maak deurklinken en je telefoon schoon: zorg ervoor dat je de deurklinken in je huis regelmatig schoonmaakt. Virussen verspreiden zich namelijk razendsnel via gebruiksvoorwerpen. Haal daarom geregeld een doekje langs je deurklinken, maar ook bijvoorbeeld langs je telefoon en de afstandsbediening.

Ventileer regelmatig: met deze kou hou je je ramen het liefst stevig dicht, maar toch is frisse lucht belangrijk. Als iemand met de griep niest of hoest, blijven de virusdeeltjes in de lucht hangen en adem jij deze weer in. Zet dus regelmatig een raam open en houd je huis goed geventileerd.

Reacties