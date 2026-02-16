Nieuwe studie: niks meer eten vanaf 3 uur voor je gaat slapen, is goed voor je hart en bloeddruk
Dat ene stukje kaas voor het slapengaan… Lekker, maar misschien niet het beste voor je. Niet alleen voor je gewicht, maar ook voor je hart. Uit een nieuwe studie van Northwestern Universiteit blijkt dat volwassenen die drie uur voor het slapen stoppen met eten, de lichten dimden en hun nachtelijke vasten met ongeveer twee uur verlengden, verbeteringen zagen in bloeddruk, hartslag en bloedsuiker.
Dit alles zonder dat ze minder calorieën hoefden te eten. Slecht slapen, of een slaaptekort, heeft overigens nogal slechte effecten op je lichaam. Meer daarover hoor je in de video hierboven.
De effecten van drie uur voor het slapengaan niet eten
De Amerikaanse onderzoekers onderzochten of het afstemmen van nachtelijk vasten op het natuurlijke slaap-waakritme (simpel gezegd je biologische klok), de hart- en stofwisseling kan verbeteren. Je interne biologische klok speelt een centrale rol bij het reguleren van je hart- en bloedvaten en je metabolisme. Voor het onderzoek lag de focus volledig op wanneer er werd gegeten, niet op de hoeveelheid of soort voeding.
De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology van de American Heart Association, laat zien dat volwassenen van middelbare leeftijd en ouder met een verhoogd risico op stofwisselings- en hart- en vaatziekten baat hebben bij het verlengen van hun nachtelijke vastenperiode met ongeveer twee uur. Door drie uur voor het slapen niks meer te eten en de verlichting te dimmen, verbeterden hun hart- en metabolische functies zowel tijdens de slaap als de volgende dag.
Betere hart- en suikermeting
Deelnemers die hun eetmomenten aanpasten, zagen een daling van 3,5 procent in hun nachtelijke bloeddruk en 5 procent in hartslag. Ook hun bloedsuikerregulatie overdag verbeterde: de alvleesklier reageerde beter op glucose, waardoor de bloedsuikerspiegel stabieler bleef.
Dr. Daniela Grimaldi van Northwestern University benadrukt: „Het afstemmen van de vastenperiode op het natuurlijke slaapritme kan de coördinatie tussen hart, stofwisseling en slaap verbeteren, die samen de cardiovasculaire gezondheid beschermen.”
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Jan en Jo zijn 60 jaar getrouwd: ‘Handtastelijk worden enzo, dat was in het begin niet’
- De Financiële fout van Philip (38): ‘Ik nam ontslag zonder plan, omdat ik dacht dat het wel goed zou komen’
- Veelgebruikte zoetstof vergroot mogelijk kans op beroerte
- Nieuwe truc van oplichters: je pint voor de deur van de supermarkt iets voor een goed doel en bent 1000 euro armer
- Guus (37) in Ex-treem gênant: ‘Ik kwam er pas na een halfjaar achter dat ze twee keer getrouwd is geweest’