Nieuwe studie: niks meer eten vanaf 3 uur voor je gaat slapen, is goed voor je hart en bloeddruk

Dat ene stukje kaas voor het slapengaan… Lekker, maar misschien niet het beste voor je. Niet alleen voor je gewicht, maar ook voor je hart. Uit een nieuwe studie van Northwestern Universiteit blijkt dat volwassenen die drie uur voor het slapen stoppen met eten, de lichten dimden en hun nachtelijke vasten met ongeveer twee uur verlengden, verbeteringen zagen in bloeddruk, hartslag en bloedsuiker.

Dit alles zonder dat ze minder calorieën hoefden te eten. Slecht slapen, of een slaaptekort, heeft overigens nogal slechte effecten op je lichaam. Meer daarover hoor je in de video hierboven.

De effecten van drie uur voor het slapengaan niet eten

De Amerikaanse onderzoekers onderzochten of het afstemmen van nachtelijk vasten op het natuurlijke slaap-waakritme (simpel gezegd je biologische klok), de hart- en stofwisseling kan verbeteren. Je interne biologische klok speelt een centrale rol bij het reguleren van je hart- en bloedvaten en je metabolisme. Voor het onderzoek lag de focus volledig op wanneer er werd gegeten, niet op de hoeveelheid of soort voeding.

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology van de American Heart Association, laat zien dat volwassenen van middelbare leeftijd en ouder met een verhoogd risico op stofwisselings- en hart- en vaatziekten baat hebben bij het verlengen van hun nachtelijke vastenperiode met ongeveer twee uur. Door drie uur voor het slapen niks meer te eten en de verlichting te dimmen, verbeterden hun hart- en metabolische functies zowel tijdens de slaap als de volgende dag.

🧀 Kaasdromen Eten vlak voor het slapengaan kan ook op andere manieren effecten op je hebben. Heb je weleens gehoord van kaasdromen? Ja, dat is een echt ding. Eerder schreef Metro al over de opvallende link tussen nachtmerries en het eten van een stukje kaas voor het slapengaan. De onderzoekers vermoedden dat dit komt door buikklachten tijdens de slaap, zoals krampen of gasvorming, die de REM-slaap verstoren en daardoor invloed hebben op de inhoud van je dromen.

Betere hart- en suikermeting

Deelnemers die hun eetmomenten aanpasten, zagen een daling van 3,5 procent in hun nachtelijke bloeddruk en 5 procent in hartslag. Ook hun bloedsuikerregulatie overdag verbeterde: de alvleesklier reageerde beter op glucose, waardoor de bloedsuikerspiegel stabieler bleef.

Dr. Daniela Grimaldi van Northwestern University benadrukt: „Het afstemmen van de vastenperiode op het natuurlijke slaapritme kan de coördinatie tussen hart, stofwisseling en slaap verbeteren, die samen de cardiovasculaire gezondheid beschermen.”

