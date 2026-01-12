Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo belangrijk vinden veel mannen hun penis

Veel mannen maken zich zorgen over de grootte van hun penis en hechten waarde aan een groter exemplaar. Dat blijkt uit recent onderzoek. Volgens de onderzoekers kan die bezorgdheid meer te maken hebben met gevoelens van mannelijkheid dan met de voorkeuren van vrouwen.

Volgens de studie heeft bijna de helft van de mannen ooit gewenst een grotere penis te hebben. Tegelijkertijd blijkt dat vrouwen het vaak minder belangrijk vinden dan mannen denken: in een enquête zei slechts 20 procent van de vrouwen dat de lengte van de penis van hun partner belangrijk was voor hun seksuele tevredenheid.

Mannen koppelen grootte van hun penis aan mannelijkheid

Onderzoekers bekeken het fenomeen vanuit de theorie die zij ‘symbolische zelfvervulling’ noemen. Die theorie stelt dat mensen proberen hun doelen en idealen uit te stralen naar anderen. Als ze daar niet in slagen, kan dat leiden tot compensatie via andere symbolen van succes. Bij mannen kan een grote penis een symbool van mannelijkheid zijn.

Het onderzoek laat zien dat mannen die zich onzeker voelen over hun mannelijkheid – bijvoorbeeld door problemen met hun carrière, het niet kunnen tonen van emoties of seksuele uitdagingen – vaker waarde hechten aan een grotere penis. Experimenten bevestigden dit: mannen die tijdelijk het gevoel kregen dat hun mannelijkheid werd bedreigd, zeiden een groter belang te hechten aan de grootte van hun penis.

Gevolgen voor zelfbeeld en relaties

De focus op penisgrootte heeft niet alleen een seksuele kant. Volgens de onderzoekers hangt die bezorgdheid samen met een lager zelfbeeld, slechtere seksuele tevredenheid en problemen in relaties. Het kan dus een serieuze kwestie zijn voor mannen, ook op psychologisch vlak.

De onderzoekers benadrukken dat het probleem vaak dieper ligt: het gaat om onzekerheid over het vervullen van traditionele rollen. De bezorgdheid over de penis kan zo een symptoom zijn van bredere gevoelens van ontoereikendheid.

Zorgen niet alleen oppervlakkig

Het onderzoek helpt beter te begrijpen waarom veel mannen zoveel nadruk leggen op hun penis. Het laat zien dat deze zorgen niet alleen oppervlakkig of seksueel van aard zijn, maar vaak verbonden zijn met identiteit, zelfbeeld en sociale druk.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties