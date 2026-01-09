Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Weinig Nederlanders zijn gewisseld van zorgverzekeraar, dit is waarom

Heb jij eind vorig jaar gewisseld van zorgverzekering? Dan val je in de minderheid. Ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders hebben rond de jaarwisseling van zorgverzekering gewisseld. Dat meldt kenniscentrum Vektis. Het aantal overstappers ligt iets lager dan voorgaande jaren.

Volgens voorlopige cijfers stapte zo’n 6,2 procent van de verzekerden over.

Weinig animo voor overstap zorgverzekering

Eind december bleek er al weinig animo te zijn voor het overstappen naar een andere zorgverzekering. Uit een peiling van prijsvergelijker Pricewise bleek net voor de feestdagen dat 86 procent van de Nederlanders nog niet was overgestapt naar een andere zorgverzekering voor 2026.

Dat beeld paste bij eerdere jaren. Toen wisselde gemiddeld zo’n 7 procent van de verzekerden van zorgpolis. Ook eind vorig jaar zei meer dan de helft van de ondervraagden niet van plan te zijn om over te stappen en gewoon bij de huidige verzekeraar te blijven.

Zorgpremies nauwelijks gestegen

Een mogelijke verklaring is dat de zorgpremies dit jaar nauwelijks zijn gestegen. Dat komt met name door een overschot in het Zorgverzekeringsfonds, gaf Pricewise eind vorig jaar aan. Hier zitten de inkomensafhankelijke premies in via de werkgever. Het wordt door de verzekeraars gezien als eenmalige meevaller, gezien de zorg steeds duurder wordt en ze te kampen hebben met personeelstekorten en algehele vergrijzing.

Doordat de premies ongeveer gelijk blijven, voelen mensen minder noodzaak om van verzekeraar te veranderen, aldus vergelijkingssite Zorgwijzer.

Wanneer stapten de meeste mensen over? Rond de jaarwisseling van 2022 naar 2023 stapten opvallend veel mensen over, namelijk 8,2 procent van de verzekerden. Sindsdien neemt het aantal overstappers weer af.

Wat gebeurt er als je geen zorgverzekering afsluit?

Maar ook al zijn de premies overal ongeveer gelijk, blijven ze voor veel mensen hoog. Dit jaar komt de premie gemiddeld neer op 1884 euro per jaar, 157 euro per maand. Zeker in combinatie met alle andere kosten die stijgen in het dagelijkse leven, zoals boodschappen, energiekosten en huurprijzen, kan dit soms moeilijk op te hoesten zijn.

Het kan dan verleidelijk zijn om te denken over het niet afsluiten van een zorgverzekering. Maar wat gebeurt er dan? Metro schreef er eerder een artikel over.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties