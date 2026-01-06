Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe slecht is het lopen van een marathon voor je hart? Onderzoek geeft eindelijk uitsluitsel

Als er iets is wat veel discipline en doorzettingsvermogen vereist, dan is het wel het rennen van een marathon. Het zal je dan ook niet verbazen dat dat elk jaar weer één van de meest populaire goede voornemens is. Maar in hoeverre is zo’n marathon echt goed voor je gezondheid? Klopt het dat het een flinke aanslag op je hart is?

Een langdurige studie geeft hier voor het eerst meer duidelijkheid over.

Voor de studie, die tien jaar duurde en onder 152 recreatieve marathonlopers werd uitgevoerd, werd het hart van de deelnemers vóór en direct na een marathon onderzocht. Ook werd hun hartgezondheid in de jaren erna in de gaten gehouden. En wat bleek? Hoewel er direct na een marathon wel veranderingen te zien waren in het hart van de deelnemers, was er geen bewijs voor blijvende schade.

Wat doet een marathon met je hart?

Na een marathon bleek vooral de rechterkamer van het hart, die het bloed naar de longen pompt, tijdelijk minder goed te functioneren. Dat klinkt misschien zorgwekkend, maar de verminderde pompkracht bleek zich alweer binnen een paar dagen te herstellen. Na tien jaar werden er dan ook geen blijvende hartproblemen geconstateerde of een achteruitgang van het hart.

Eerder werd gedacht dat marathons wel een blijvend effect op je hart kunnen hebben. Uit bloedonderzoek onder marathonlopers van lange afstanden, bleek namelijk dat ze een hoge waarde van troponine hadden na een wedstrijd. Dat is een eiwit dat essentieel is voor de samentrekking van de hartspier, maar dat in het bloed terechtkomt bij hartschade. Troponine is normaal gesproken één van de belangrijkste indicaties van een hartinfarct. Dat deze stof na een marathon omhoog schiet, was dan ook zorgwekkend.

Tijdelijke stress hartspieren

Echter, aanvullend onderzoek laat zien dat een stijging van het troponinegehalte vaak niet gepaard gaat met verstopte kransslagaders, een hartaanval of blijvende schade. Hoewel bij veel gezonde marathonlopers een stijging van het troponinegehalte te zien is, laten hartscans geen afwijkende dingen zien. Onderzoekers denken dan ook dat de stijging vooral te maken heeft met tijdelijke stress van de hartspieren. Echo’s en MRI-scans laten zien dat het gaat om kortdurende veranderingen in hoe het hart zich samentrekt. Deze veranderingen verdwijnen echter weer wanneer iemand rust neemt.

Mocht het lopen van een marathon één van je goede voornemens te zijn, dan hoef je je dus geen zorgen te maken. Om ervoor te zorgen dat je je goede voornemen waarmaakt, kun je volgens onderzoekers het beste dit doen.

