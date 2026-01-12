Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veelgebruikte conserveermiddelen mogelijk gelinkt aan diabetes en kanker

Van brood en snacks tot vleeswaren en sauzen: in een hoop producten uit de supermarkt worden conserveermiddelen verwerkt. Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat sommige van deze stoffen mogelijk het risico op kanker en diabetes verhogen.

Ze zitten in kant-en-klaarmaaltijden, koekjes, brood, frisdrank, pastasauzen en vleeswaren: conserveermiddelen zijn alomtegenwoordig in ons eten. Ze worden doorgaans toegevoegd om producten langer houdbaar te maken. Toch is er nog weinig bekend over de gevolgen voor onze gezondheid. Daar begint nu langzaam meer duidelijkheid over te komen.

Grote studies naar langetermijneffecten

In het medische tijdschrift The BMJ is onlangs een grootschalig Frans onderzoek verschenen waarin verbanden worden gelegd tussen de consumptie van bepaalde voedselconserveermiddelen en een verhoogd risico op zowel kanker als diabetes type 2.

Tegelijkertijd publiceerden onderzoekers vergelijkbare analyses in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. Beide studies zijn gebaseerd op gegevens uit de NutriNet-Santé-studie, waarin het voedingspatroon van Fransen al jarenlang nauwkeurig wordt gevolgd.

Kanker en diabetes type 2

Voor de onderzoeken werden ruim 100.000 vrijwilligers meerdere jaren gevolgd. De deelnemers hielden voedingsdagboeken bij. Daarin noteerden ze wat zij aten, hoeveel en van welke merken. Bij aanvang van het onderzoek had geen van de deelnemers kanker of diabetes. Tijdens de onderzoeksperiode kregen uiteindelijk meer dan vierduizend mensen de diagnose kanker en ontwikkelden anderen diabetes type 2.

Diabetes type 2 herkennen Volgens het Diabetes Fonds is prediabetes „een sluipmoordenaar”, daarom heeft het Fonds een test gemaakt om te kijken of je risico loopt op diabetes en hoeveel dan. Diabetes type 2 zou je kunnen herkennen aan de volgende symptomen: Je bent moe

Je valt af

Je hebt veel dorst

Je moet veel plassen

Je hebt vaak blaasontsteking

Bij vrouwen: jeuk aan de schaamlippen

Bij mannen: vaak ontsteking van de eikel

Verbanden met specifieke additieven

De onderzoekers namen met name conserveermiddelen onder de loep die veel voorkomen in industriële voeding. Daarbij zagen zij dat een hogere inname van sommige additieven samenhing met een verhoogd risico op ziekte.

Zo werd bij mensen die relatief veel kaliumsorbaat consumeerden (een conserveermiddel dat onder meer voorkomt in zuivelproducten, gebak en snacks) een hoger risico op kanker gezien. Bij vrouwen werd bovendien een verband gezien met borstkanker. Ook bij sulfieten, die onder andere in wijn en gedroogd fruit voorkomen, werd een verhoogd risico gevonden.

Verhoogd risico op prostaatkanker

Daarnaast vonden de onderzoekers aanwijzingen dat natriumnitriet, een stof die vooral wordt toegevoegd aan bewerkt vlees, samenhing met een verhoogd risico op prostaatkanker. In de analyses werd bovendien een verband gezien tussen bepaalde conserveermiddelen en een verhoogde kans op het ontwikkelen van diabetes type 2. Niet alle onderzochte conserveermiddelen lieten dergelijke relaties zien; bij een groot deel werd geen duidelijke samenhang gevonden.

Nog geen bewijs voor oorzaak en gevolg

De onderzoekers benadrukken dat er geen direct oorzakelijk verband kan worden vastgesteld. Andere factoren, zoals leefstijl, lichaamsbeweging en het totale voedingspatroon, kunnen een rol spelen. Zo wordt ook ultrabewerkte voeding in verband gebracht met allerlei ziektes en aandoeningen, schreef Metro al eerder. Het zou zelfs een negatieve invloed kunnen hebben op ons geheugen. Wel gaat het om een van de eerste grootschalige studies waarin de mogelijke langetermijneffecten van conserveermiddelen zo nauwkeurig zijn onderzocht.

