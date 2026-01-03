Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Slechts twee uur sporten per week kan al levensveranderend zijn, dit is waarom

Werken, vrienden zien, koken, het huishouden onderhouden… en dan ook nog een paar keer per week sporten. Ja, waar haal je de tijd vandaan om dat allemaal te doen in één week? Gelukkig hebben we goed nieuws: uit verschillende onderzoeken blijkt dat al een klein beetje beweging per week grote voordelen kan hebben voor je gezondheid.

Sporten verlaagt de bloeddruk, verbetert cholesterolwaarden en verkleint de kans op een hartaanval of beroerte.

Het optimale aantal uren sporten

Het mooie aan dat alles is: wie helemaal niet actief is, hoeft niet meteen uren te trainen om voordeel te merken. Een uur of twee per week wandelen of fietsen kan het risico op hart- en vaatziekten met tot 20 procent verlagen, blijkt uit een onderzoek.

De grootste winst zit bij mensen die van helemaal niets naar een paar uur per week gaan. Wie vier tot zes uur per week traint, ziet nog kleinere extra voordelen voor het hart. Daarboven neemt het effect op hart- en vaatziekten nauwelijks toe.

Het hart van een atleet

Wie bereid is echt meer tijd te investeren, bijvoorbeeld zeven tot negen uur per week, kan het hart ook fysiek trainen.

Het hart wordt sterker en groter, vergelijkbaar met dat van een atleet. Die structurele veranderingen gebeuren al na drie maanden, zelfs bij niet-professionele sporters, zo concludeert een ander onderzoek.

Korte, intensieve trainingen zijn effectief

Wie weinig tijd heeft, kan profiteren van eenhiit-training (high-intensity interval training). Dat zijn korte sessies van 20 minuten met intensieve oefeningen afgewisseld met korte rustpauzes. Hiit kan de bloeddruk en het cholesterolgehalte verlagen en is een efficiënte manier om het hart en lichaam te trainen.

Mensen met bepaalde hartproblemen, zoals genetische hartspierziekte of ontstekingen van het hart, moeten wel voorzichtig zijn met intensieve training. Lage tot matige intensiteit is ook voor hen nog steeds gezond.

Sporten hoeft niet elke dag

Sporten dus echt niet élke dag, zo benadrukt weer een ander onderzoek. Onderzoek onder 37.000 mensen laat zien dat wie zijn wekelijkse beweging in één of twee dagen haalt, hetzelfde effect op hart- en vaatziekten heeft als mensen die het verspreid over de week doen.

Kortom: zelfs een klein beetje sporten maakt een groot verschil. Voor wie weinig tijd of motivatie heeft, is het goed om te weten: twee uur per week kan al levensveranderend zijn. En wie plezier vindt in bewegen, kan altijd meer doen.

