Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: te weinig slaap kan jaren van je leven kosten (zoveel uur zou je moeten slapen)

Nog één aflevering, nog wat scrollen op je telefoon en ineens is het weer veel te laat. Onschuldig? Nee, niet helemaal. Wie structureel minder dan zeven uur per nacht slaapt, kan daarmee ongemerkt zijn levensverwachting verkorten.

Dat blijkt uit grootschalig Amerikaans onderzoek van een universiteit in Oregon.

De onderzoekers analyseerden landelijke cijfers over levensverwachting en combineerden die met gezondheidsenquêtes van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC uit de jaren 2019 tot en met 2025. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift SLEEP Advances.

Slaap scoort hoger dan sporten en gezond eten

Volgens de onderzoekers blijkt slaap een sterkere voorspeller van hoelang mensen leven dan voeding, beweging of sociale contacten. Alleen roken had een grotere negatieve invloed op de levensverwachting.

„We wisten dat slaap belangrijk is, maar ik had niet verwacht dat het verband zó sterk zou zijn”, zegt hoofdonderzoeker Andrew McHill. Volgens hem zouden mensen, als het even kan, moeten mikken op zeven tot negen uur slaap per nacht.

In bijna alle Amerikaanse staten hetzelfde beeld

Het onderzoek is uniek omdat het per jaar en per Amerikaanse staat keek naar slaap en levensverwachting. In vrijwel alle staten en in elk onderzochte jaar dook hetzelfde patroon op: hoe minder slaap, hoe korter het leven gemiddeld is.

De onderzoekers hanteren daarbij de gangbare definitie van voldoende slaap: minimaal zeven uur per nacht.

Levensverwachting verlengen door extra slaap Een eerder onderzoek over slaap waar Metro over schreef ontdekte al dat je met een paar kleine aanpassingen in je levensstijl – zoals 15 minuten extra slaap per nacht – je levensverwachting al aanzienlijk kunt verlengen. Met 15 minuten extra slaap per nacht, 1,6 minuten meer beweging en een halve portie groenten per dag extra (of één portie bewerkt vlees minder per week) kun je het risico op vroegtijdig overlijden met 10 procent verlagen.

Waarom slaap zo belangrijk is

Hoewel het onderzoek niet ingaat op de precieze biologische oorzaken, ligt een verklaring voor de hand. Slaap speelt een belangrijke rol bij onder meer de gezondheid van het hart, het immuunsysteem en het functioneren van de hersenen.

Volgens McHill wordt slaap nog te vaak gezien als iets wat je kunt inhalen in het weekend. „Maar een goede nachtrust zorgt er niet alleen voor dat je je fitter voelt, het kan ook bepalen hoe lang je leeft.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties