Met deze simpele gewoontes kan je brein tot 8 jaar jonger blijven

Je kunt 65 zijn op papier, maar je brein kan zich gedragen alsof het bijna tien jaar jonger is. Of juist ouder. Dat hangt sterk af van hoe je leeft, blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Florida.

Wetenschappers ontdekten dat mensen met gezonde dagelijkse gewoontes een brein hebben dat gemiddeld tot acht jaar jonger oogt dan verwacht. En dat geldt zelfs voor mensen die leven met chronische pijn.

Optimisme en slaap tellen mee voor de leeftijd van je brein

Voor het onderzoek werden 128 volwassenen van middelbare en oudere leeftijd twee jaar lang gevolgd. De meeste deelnemers hadden chronische spier- en gewrichtspijn of liepen risico op knieartrose. Met behulp van MRI-scans en een machine learning-model werd de zogenoemde leeftijd van het brein berekend en vergeleken met de echte leeftijd.

Wat bleek? Factoren als optimisme, goede slaap, stressbeheersing, een gezond gewicht, niet roken en sterke sociale banden hangen duidelijk samen met een jonger en veerkrachtiger brein.

„Dit zijn dingen waar mensen deels zelf invloed op hebben”, zegt onderzoeker Jared Tanner van de Universiteit van Florida. „Stress kun je anders leren ervaren, slaapproblemen zijn vaak goed te behandelen en optimisme kun je trainen.”

Chronische pijn maakt verschil kleiner

Eerdere studies laten zien dat chronische pijn, een lager inkomen of minder opleiding vaak samenhangen met snellere veroudering van het brein. In dit onderzoek werd dat effect na verloop van tijd kleiner. Beschermende leefgewoontes bleken juist een sterkere en blijvende invloed te hebben.

De deelnemers met de meeste gezonde leefstijlpunten startten het onderzoek al met een brein dat er gemiddeld acht jaar jonger uitzag dan hun kalenderleeftijd. Ook verouderde hun brein langzamer gedurende de twee jaar.

‘Elke gezonde gewoonte telt’

Volgens Kimberly Sibille, hoogleraar revalidatiegeneeskunde en auteur van de studie, stapelen de effecten zich op. „Gezonde gewoontes hangen niet alleen samen met minder pijn en beter functioneren, maar versterken de gezondheid ook echt op hersenniveau.”

Dat is belangrijk, omdat een ouder ogend brein gevoeliger is voor geheugenproblemen, dementie en Alzheimer. De zogeheten breinleeftijdskloof geeft onderzoekers een totaalbeeld van de gezondheid van het hele brein.

Hoewel het onderzoek zich richtte op mensen met chronische pijn, verwachten de onderzoekers dat dezelfde leefstijlkeuzes ook voor anderen gunstig zijn. Sibille: „Voor elke extra gezonde gewoonte zien we aanwijzingen voor biologisch voordeel. Leefstijl is in feite een vorm van medicijn.”

Reacties