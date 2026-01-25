Deel dit artikel: Share App Mail Pin

RIVM geeft smogwaarschuwing af voor noordelijke helft Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een smogwaarschuwing afgegeven voor de noordelijke helft van het land, meldt het instituut zondag. Het gaat om smog door fijnstof.

Hierdoor is de luchtkwaliteit „onvoldoende” en mogelijk lokaal „slecht”, aldus het instituut. Het gaat vooral om het gebied boven de lijn Amsterdam-Arnhem, „maar vermoedelijk geldt dit ook voor het midden van het land”, aldus het RIVM.

Een hoge concentratie fijnstof in de lucht kan leiden tot een afname van de longfunctie. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem, en mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door zich niet te veel in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie, in overleg met een arts, worden aangepast, aldus het RIVM.

Midden en zuidelijke helft

De hoge fijnstofconcentraties zijn afkomstig „vanaf het Europese vasteland” en zaterdag hierheen gekomen door een oostelijke wind, stelt het RIVM. „Dat was als eerste te zien in Groningen en Drenthe en breidt zich langzaam naar het zuiden en westen van het land uit. Het rustige winterweer zorgt voor weinig verspreiding en dus blijven de concentraties de gehele dag.”

Het RIVM sluit niet uit dat ook het midden en de zuidelijke helft van Nederland zondag te maken krijgen met hogere concentraties. Vanaf ongeveer middernacht zal de wind eerst naar het noordoosten en later naar het noorden draaien en wordt aanvoer van schonere lucht verwacht.

De actuele luchtkwaliteit is te raadplegen op luchtmeetnet.nl.

