Overgewicht vergroot kans op déze onverwachte gezondheidskwaal

Overgewicht vergroot de kans op een gezondheidskwaal die je misschien niet meteen linkt aan het getal op de weegschaal, vooral als het vet zich ophoopt rond de buik. Dat blijkt uit een grootschalig Zuid-Koreaans onderzoek onder ruim zes miljoen jonge volwassenen. De stroom aan data laat zien dat niet zozeer het gewicht op de weegschaal doorslaggevend is, maar vooral de tailleomvang.

Waar we het over hebben? Migraine. Dat is een zware vorm van hoofdpijn die het dagelijks leven flink kan ontregelen. Erfelijkheid speelt een belangrijke rol, maar leefstijl en gezondheid blijken eveneens van invloed. Overgewicht werd al langer in verband gebracht met het verergeren van migraineklachten, maar of het ook het ontstaan van migraine kan triggeren, was tot nu toe minder duidelijk.

Miljoenen mensen jarenlang gevolgd

Onderzoekers gebruikten gegevens van de Korean National Health Insurance Service, die vrijwel de hele Zuid-Koreaanse bevolking dekt. Ze keken naar mensen tussen de 20 en 39 jaar die tussen 2009 en 2012 een gezondheidscheck kregen. Iedereen met eerdere migraineklachten werd buiten de analyse gehouden.

Na strenge selectie bleef een groep van ruim 6,1 miljoen mensen over. Zij werden gemiddeld zeven jaar gevolgd. In die periode werd gekeken wie migraine ontwikkelde, op basis van medische diagnoses.

Buikvet belangrijker dan overgewicht

De onderzoekers vergeleken twee maten: de bekende body mass index (BMI) en de tailleomvang. Beide bleken samen te hangen met het risico op migraine, maar de buikomvang sprong eruit. Hoe groter de taille, hoe hoger de kans op het ontwikkelen van migraine. Dat verband bleef bestaan, ook als rekening werd gehouden met BMI, leefstijl, inkomen en bloedwaarden.

Toen de cijfers andersom werden bekeken, verdween het effect van BMI grotendeels, zodra de tailleomvang werd meegenomen. Dat wijst erop dat buikvet een zelfstandige risicofactor is, sterker dan algemeen overgewicht.

Metro’s columnist dokter Ted van Iersel schreef eerder over het onder controle krijgen van je gewicht met afslankmedicatie.

Jongeren extra gevoelig

Het effect was het duidelijkst bij jongvolwassenen onder de 30 jaar. Ook leefstijl speelde een rol. Bij niet-rokers en bij mensen die veel alcohol drinken was het verband tussen buikvet en migraine sterker zichtbaar. Alcohol kan bloedvaten beïnvloeden en lijkt het effect van overgewicht te versterken.

Volgens de onderzoekers ligt een deel van de verklaring bij ontstekingen. Vet rond de organen in de buik is biologisch actief en produceert stoffen die ontstekingsreacties kunnen aanwakkeren. Die ontstekingen zouden de drempel voor migraine kunnen verlagen. Buikvet produceert meer van deze stoffen dan vet dat elders in het lichaam zit.

Niet het laatste woord

De studie kent beperkingen. Alleen mensen die met migraine bij de dokter kwamen, zijn meegeteld. Daarnaast ging het uitsluitend om de Zuid-Koreaanse bevolking, waardoor de uitkomsten niet één op één te vertalen zijn naar andere landen.

Toch lijkt het erop dat wie migraine wil voorkomen, er niet alleen goed aan doet om op hun gewicht te letten, maar ook op waar het vet zich ophoopt. De vorm van het lichaam lijkt minstens zo belangrijk als het getal op de weegschaal.

