Nierspecialist waarschuwt: de 75 Hard Challenge kan gevaarlijk zijn, vooral voor jongeren

Twee keer per dag intensief sporten, bijna vier liter water drinken en geen ruimte om te falen: de 75 Hard Challenge wordt online gepresenteerd als dé weg naar discipline en mentale kracht. Maar volgens artsen is het allesbehalve onschuldig. Internist en nierspecialist Alexander Later waarschuwt tegenover JM Ouders: „Voor veel mensen en met name voor jongeren, is dit niet gezond.”

Twee keer per dag 45 minuten sporten, gezond eten, geen alcohol drinken en tien pagina’s per dag aan zelfhulpboeken lezen. En elke dag bijna 3,7 liter water drinken en dagelijks een voortgangsfoto maken. En dat 75 dagen lang. Red je het een dag niet, dan begin je weer opnieuw. De 75 Hard Challenge klinkt als de ultieme manier om sterker, fitter en mentaal onverwoestbaar te worden. Het programma werd bedacht door ondernemer en podcaster Andy Frisella en wordt gepresenteerd als een training in discipline en mentale weerbaarheid.

‘Dit is belachelijk’: nierspecialist schrikt van 3,7 liter water per dag

Volgens internist en nierspecialist Alexander Later bij het St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk is dat precies waar het misgaat. „Ik zat het journaal te kijken en dacht meteen: dit is belachelijk.” Bijna vier liter water per dag, daar schrikt de nierspecialist van. De challenge schrijft voor dat deelnemers dagelijks één gallon water drinken. Dat is omgerekend 3,7 liter per dag. En dat ongeacht je lichaamsbouw, leeftijd of inspanning.

„Ik weet alles van de waterhuishouding van het lichaam. Dit is heel veel. Voor veel mensen té veel.” Ons lichaam kan een overschot aan water niet altijd snel genoeg verwerken. Het gevolg: het natriumgehalte in het bloed kan dalen. Dat heet watervergiftiging. Klachten die daarbij kunnen optreden: hoofdpijn, misselijkheid en braken, vermoeidheid en sufheid, verminderde concentratie, spierkrampen en problemen met de spieraansturing. Je kunt er zelfs aan overlijden.

„We zien het niet dagelijks, maar ik heb zeker patiënten gezien met watervergiftiging. En als je ook nog een (onontdekt) nierprobleem hebt, kan het echt misgaan.”

Jongeren lopen extra risico bij deze challenge

Vooral jongeren zijn volgens Later kwetsbaar. Hun nieren kunnen veel aan, maar juist dat aanpassingsvermogen maskeert risico’s. „Wat eronder zit, is een systeem van strenge regels. Als je het niet volhoudt, ben je een loser. Dat is niet alleen fysiek ongezond, maar ook mentaal enorm belastend.” De challenge duurt 75 dagen. Dat is lang, zeker voor jongeren die nog volop in ontwikkeling zijn.

Wie heeft de 75 Hard Challenge bedacht? De 75 hard challenge is bedacht door Andy Frissella. Frisella is een Amerikaanse ondernemer, auteur en podcaster die vooral bekend werd in de wereld van zelfverbetering, discipline en ‘mentale hardheid’. Hij presenteert zichzelf als iemand die succes heeft opgebouwd door keihard werken, strikte leefregels en een compromisloze mindset. Die boodschap spreekt veel jongeren aan, zeker in een tijd waarin sociale media bol staan van beloftes over succes, controle en ‘de beste versie van jezelf worden’. Ondernemer en zelfhulpguru Andy Frisella begon als ondernemer in de supplementen- en fitnesswereld en bouwde meerdere bedrijven op, zowel fysiek als online. In ondernemerskringen staat hij bekend als iemand die veel weet over klantloyaliteit, merkbeleving en het creëren van een fanatieke bedrijfscultuur. Hij werd geïnterviewd door grote zakelijke platforms zoals Forbes, Inc. en Entrepreneur. Dat geeft hem autoriteit: hij wordt neergezet als iemand die ‘het heeft gemaakt’ en dus weet waar hij over praat.

„Stel: jouw vriendin tikt elke dag braaf 3,5 liter water weg en jij niet. Dat doet iets met je zelfvertrouwen. Dan lees je ook nog tien pagina’s aan zelfhulpboeken per dag, daar krijg ik letterlijk rillingen van.” De boodschap die blijft hangen is: als het je niet lukt, ligt dat aan jou. „De meeste mensen gaan dit niet volhouden. Een dieet alleen al is lastig. Vaak lukt het twee weken. En dan voelt het als falen.”

Hierom is de 75 Hard Challenge zo verleidelijk én daarom gevaarlijk

Later begrijpt de aantrekkingskracht van de challenge maar al te goed. „Het is een strak programma met duidelijke doelen. Dat vinden mensen fijn. Sporten, een boek lezen, drinken. Structuur. En de belofte: ik word een beter mens, lichamelijk én geestelijk.” Tel daar social media bij op en het werkt aanstekelijk. Je wilt erbij horen. Je wilt ook ‘hard’ zijn.

Maar: „Het idee is in het leven geroepen door iemand met werkelijk nul medische kennis.” Volgens Later wordt de 75 Hard Challenge vaak gepresenteerd als iets wat iedereen zou moeten kunnen. En dat is gevaarlijk. „Dit is geen gezonde leefstijl, dit is topsport. Weggelegd voor weinigen. Het mag nooit de standaard worden.” Hij ziet weleens jongeren die doorslaan in leefregels, supplementen, extreem sporten en eiwitconsumptie. „Mensen eisen te veel van hun lichaam. Soms herstelt dat zich wel, soms niet.”

Gezond leven hoeft geen strijd te zijn: wat werkt wél voor jongeren?

Volgens Later hoeft gezond leven helemaal niet zo extreem te zijn. Voor jongeren: een normaal, gezond eet- en leefpatroon, twee keer per week sporten bij een vereniging, plezier hebben in bewegen, mooie boeken lezen, niet alleen boeken die over zelfhulp gaan. „Lees romans, verhalen. Daar leer je echt iets van als tiener.” Zijn boodschap aan jongeren is dan ook: „Je hoeft niet zo’n excessief schema te volgen om een evenwichtig, gezond en prettig mens te worden.” En aan ouders? „Blijf in gesprek. Niet veroordelend, maar nieuwsgierig. Waarom wil je dit doen? Omdat vriendinnen het doen? Omdat je ontevreden bent over jezelf?”

Volgens Later is het zorgelijk dat kinderen zo gefocust zijn op hoe ze overkomen en op ‘leefbijbels’ die beloven dat je een beter mens wordt, als je maar hard genoeg bent voor jezelf. „Ons lichaam is gemaakt om onder normale omstandigheden prima te functioneren. Zelfzorg hoeft geen strijd te zijn.” En misschien is dat wel de belangrijkste les: gezond leven is geen wedstrijd.

Reacties