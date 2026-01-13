Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Twee glazen alcohol minder per week kan duizenden kankerdiagnoses schelen

Velen genieten ervan: een glas wijn of een biertje na een lange werkdag of om het weekend te vieren. Maar alcohol is lang niet zo onschuldig en ermee minderen heeft vele gezondheidsvoordelen. Zo blijkt uit berekeningen van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) dat als Nederlanders de komende jaren gemiddeld twee glazen alcohol per week minder drinken, dat dat tot 2050 ruim 11.500 kankerdiagnoses kan voorkomen. Omgerekend gaat het om zo’n 427 gevallen per jaar.

Volgens het IKNL vergroot alcohol de kans op minstens zeven soorten kanker, ook als het gaat om relatief kleine hoeveelheden. Minder alcohol drinken kan dus al snel effect hebben. Bij mannen gaat het vooral om een lagere kans op endeldarm- en dikkedarmkanker, bij vrouwen vooral om borstkanker. Onlangs vertelde Metro je nog dat alcoholgebruik de kans op borstkanker flink verhoogt.

Alcoholgebruik daalt al, maar kan verder omlaag

Uit cijfers van de Gezondheidsenquête en Leefstijlmonitor van 2024 blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders alcohol drinkt. Dat aandeel loopt de laatste jaren langzaam terug. Ook het gemiddelde aantal glazen dat wordt gedronken, neemt geleidelijk af.

De onderzoekers hebben in hun berekening meegenomen dat die daling al is ingezet. Daarbovenop keken zij wat er gebeurt als het alcoholgebruik verder afneemt. Ook hielden zij rekening met de tijd die nodig is om beleid voor alcoholpreventie in te voeren en bewustwording te vergroten.

Alcohol schaadt niet alleen het lichaam Uit een onderzoek waar Metro eerder al over schreef blijkt dat wie acht of meer drankjes per week drinkt, een aanzienlijk hogere kans heeft op hersenschade én dementie. Onderzoekers in Brazilië onderzochten bijna 1800 overleden mensen. Op basis van autopsie en gesprekken met familieleden over hun drinkgedrag werd gekeken naar sporen van hersenschade. Wat bleek? Zowel matige (tot zeven drankjes per week) als zware drinkers (acht of meer) hadden duidelijk vaker hersenafwijkingen die verband houden met geheugenverlies en dementie.

Volgens het model drinken Nederlanders pas vanaf 2032 daadwerkelijk gemiddeld twee glazen per week minder. Tot die tijd daalt het alcoholgebruik stap voor stap.

‘Ook kleine hoeveelheden maken verschil’

„Het is onvoldoende bekend dat alcoholgebruik de kans op kanker vergroot, ook al bij kleine hoeveelheden”, zegt Jelle Evers, onderzoeker en epidemioloog bij IKNL. „Wij laten zien dat het minderen met twee glazen alcohol per week al echt een verschil kan maken voor het aantal kankerdiagnoses in Nederland.”

