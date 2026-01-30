Meerdere meldingen bij NVWA over zieke baby’s na drinken van Nestlé-babyvoeding
Begin deze maand bracht Nestlé een veiligheidswaarschuwing uit over twee verschillende soorten babyvoeding die ze verkopen en nu blijkt dat meerdere baby’s er al ziek door zijn geworden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat weten tot nu toe zes meldingen te hebben ontvangen van baby’s die er ziek door zijn geworden.
Franse autoriteiten onderzoeken momenteel ook de dood van twee baby’s die babyvoeding van Nestlé dronken.
Bacterie aangetroffen in Nestlé-voeding
Op 5 januari werden twee soorten babyvoeding van Nestlé uit de schappen gehaald. Het gaat hierbij om de Little Steps 1 0-6 maanden Zuigelingenvoeding 800g en Alfamino 400 g. In een van de grondstoffen is Cereulide aangetroffen, een stof die door de bacterie Bacillus cereus wordt geproduceerd. Door Cereulide kunnen kinderen klachten krijgen als braken en diarree.
Let op voor deze babyvoeding
Het gaat in het specifiek om babyvoeding met de volgende kenmerken:
Nestlé Little Steps 1 0-6 maanden Zuigelingenvoeding 800g
- Merk: Little Steps
- Ten minste houdbaar tot (THT): 30/11/2026
- Batchnummer: 51230346AC
Product: Alfamino 400g
- Merk: Alfamino
- Ten minste houdbaar tot (THT): 17/06/2027
- Batchnummer: 51680017Y1
Van de meldingen die bij de NVWA zijn binnengekomen, is nog niet duidelijk of ze daadwerkelijk door de voeding zijn ontstaan, zo laat een woordvoerder van de NVWA weten.
‘Waarschuwing kwam te laat’
Voedselwaakhond Foodwatch stapte gisteren in Frankrijk naar de rechter omdat Nestlé, andere bedrijven en de autoriteiten het publiek ‘veel te laat’ zou hebben gewaarschuwd. „We onderzoeken of we genoeg bewijs hebben om ook in Nederland naar de rechter te stappen”, zegt Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch Nederland.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Van het eigen risico tot de hypotheekrenteaftrek: dit is er nu al gelekt uit het nieuwe coalitieakkoord
- ‘Mijn dochter (6) wordt steeds afgewezen door hetzelfde jongetje als ze vraagt om af te spreken’
- Nipah-virus duikt op in India: wat is er aan de hand?
- Financiële fout: ‘Ik leende mijn ouders 8000 euro voor een nieuwe keuken, maar heb nog niets teruggekregen’
- Gen Z’ers en millennials stappen massaal over op oude telefoons: ‘We willen weer verbinding met elkaar maken’