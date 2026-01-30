Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meerdere meldingen bij NVWA over zieke baby’s na drinken van Nestlé-babyvoeding

Begin deze maand bracht Nestlé een veiligheidswaarschuwing uit over twee verschillende soorten babyvoeding die ze verkopen en nu blijkt dat meerdere baby’s er al ziek door zijn geworden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat weten tot nu toe zes meldingen te hebben ontvangen van baby’s die er ziek door zijn geworden.

Franse autoriteiten onderzoeken momenteel ook de dood van twee baby’s die babyvoeding van Nestlé dronken.

Bacterie aangetroffen in Nestlé-voeding

Op 5 januari werden twee soorten babyvoeding van Nestlé uit de schappen gehaald. Het gaat hierbij om de Little Steps 1 0-6 maanden Zuigelingenvoeding 800g en Alfamino 400 g. In een van de grondstoffen is Cereulide aangetroffen, een stof die door de bacterie Bacillus cereus wordt geproduceerd. Door Cereulide kunnen kinderen klachten krijgen als braken en diarree.

Let op voor deze babyvoeding

Het gaat in het specifiek om babyvoeding met de volgende kenmerken:

Nestlé Little Steps 1 0-6 maanden Zuigelingenvoeding 800g

Merk: Little Steps

Ten minste houdbaar tot (THT): 30/11/2026

Batchnummer: 51230346AC

Product: Alfamino 400g

Merk: Alfamino

Ten minste houdbaar tot (THT): 17/06/2027

Batchnummer: 51680017Y1

Van de meldingen die bij de NVWA zijn binnengekomen, is nog niet duidelijk of ze daadwerkelijk door de voeding zijn ontstaan, zo laat een woordvoerder van de NVWA weten.

‘Waarschuwing kwam te laat’

Voedselwaakhond Foodwatch stapte gisteren in Frankrijk naar de rechter omdat Nestlé, andere bedrijven en de autoriteiten het publiek ‘veel te laat’ zou hebben gewaarschuwd. „We onderzoeken of we genoeg bewijs hebben om ook in Nederland naar de rechter te stappen”, zegt Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch Nederland.

