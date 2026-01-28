Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Artsen slaan alarm: jonge vrouwen steeds vaker naar het buitenland voor buikoperaties

Jonge vrouwen met onverklaarbare buikklachten zoeken steeds vaker hun heil bij artsen in het buitenland. Ze vinden dat ze in Nederland niet de juiste diagnose of behandeling krijgen en stappen daarom over naar commerciële klinieken over de grens, zo blijkt uit onderzoek van NOS Stories en Nieuwsuur. Dat is niet zonder gevaar: artsen waarschuwen voor gevaarlijke complicaties.

De vrouwen wijzen elkaar via sociale media op de mogelijkheden in andere landen. Zo blijken tientallen Nederlandse vrouwen de afgelopen jaren naar een Spaanse vaatchirurg in Malaga te zijn gegaan, waar ze werden geopereerd aan een aandoening die ze volgens Nederlandse artsen helemaal niet hebben.

Heftige complicaties bij vrouwen na buikoperaties

De gevolgen van zo’n ingrijpende operatie zijn niet mis: de beroepsverenigingen van maag-darm-leverartsen, kinderartsen en vaatchirurgen waarschuwen voor complicaties zoals het afsterven van een stuk darm of het ontstaan van infecties in de bloedbaan. Daardoor hebben meerdere patiënten van de Spaanse vaatchirurg zich alsnog in Nederland moeten laten behandelen aan hun complicaties.

De vrouwen blijken vaak dezelfde soort klachten te hebben. Ze kunnen niet eten vanwege misselijkheid, overgeven of buikpijn, en zijn daardoor afhankelijk van een voedingssonde. Ze schrijven hun klachten vaak toe aan twee zeldzame aandoeningen, namelijk vasculaire compressiesyndromen (vernauwingen van aders en bloedvaten) en gastroparese (maagverlamming). Zij zouden in Nederland vaak te horen krijgen dat de klachten ‘tussen hun oren zitten’ en voelen zich daardoor genoodzaakt uit te wijken naar commerciële artsen in Duitsland, Slowakije of Spanje.

Crowfunding

Komen ze bij de Spaanse vaatchirurg Alejandro Rodriguez Morata terecht, dan wordt er vaak voor gekozen om de route van hun darm aan te passen, waarbij hun blinde darm preventief wordt verwijderd en er een nier wordt verplaatst. Een operatie die in Nederland ondenkbaar zou zijn, omdat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat voor de effectiviteit ervan. De kosten van zo’n operatie zijn ook niet mis: voor onderzoek, behandeling en verblijf in Malaga moet je al snel 30.000 tot 120.000 euro betalen. Omdat veel vrouwen dat bedrag niet kunnen ophoesten, gebruiken ze vaak crowdfunding. Ook blijkt uit het onderzoek dat de patiëntvereniging, opgericht door zangeres Emma Kok, vaak meebetaalt aan de operaties.

Nederlandse artsen horen soms pas na terugkeer van de patiënt uit Spanje dat daar een operatie heeft plaatsgevonden waarbij de anatomie van een patiënt is veranderd. „We krijgen ook helemaal geen overdracht. Wat op zich wel bijzonder is, als je zulke ingrijpende chirurgie doet en mensen zelfs een tijdje op de intensive care terechtkomen”, aldus een mdl-arts.

Placebo-effect

Opvallend genoeg kijken meerdere patienten tevreden terug op hun ingreep in Spanje. Hoewel ze vaak nog steeds klachten hebben, geven ze aan minder last te hebben dan voor de operatie. Nederlandse artsen hebben hier echter hun twijfels bij en vermoeden een placebo-effect. „Wij zien geen verbetering. Ik zie gewoon dezelfde situatie, zo niet erger”, aldus een mdl-arts.

