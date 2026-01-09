Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kun je in januari nog een aanvullende zorgverzekering afsluiten?

Het is januari, en veel mensen hebben hun oude zorgverzekering behouden. Maar stel: je komt erachter dat je toch graag die vergoeding voor tandartszorg of fysiotherapie zou willen, omdat je bang bent voor torenhoge kosten. Is het nog mogelijk om in januari een aanvullende zorgverzekering af te sluiten? En hoe werkt dat precies? Metro zocht het uit.

Hoewel het financieel gezien kan lonen om over te stappen van zorgverzekering, hebben maar weinig Nederlanders die keuze gemaakt, schreef Metro onlangs. Overstappen van zorgverzekering kan in principe alleen tussen half november en 1 januari. Sommige mensen vinden het prettig om wat meer bedenkingstijd te hebben, en dat is ook mogelijk. Heb je uiterlijk 31 december je zorgverzekering opgezegd, dan heb je tot en met 31 januari de kans om een nieuwe zorgverzekering te kiezen. Die nieuwe basisverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Als je lage kosten verwacht, kan het aantrekkelijk zijn om geen zorgverzekering af te sluiten. Maar dan riskeer je dat het CAK er later in het jaar alsnog achter komt en dat er er – op laste van boetes – alsnog een moet afsluiten, schreef Metro onlangs.

In januari een aanvullende zorgverzekering afsluiten

Stel, je komt erachter dat er dit jaar een paar dure tandartsbehandelingen te wachten staan, bijvoorbeeld omdat je al heel lang niet meer naar de tandarts bent geweest. Of je hebt onverwacht een blessure opgelopen, waarvoor je minstens een paar sessies nodig hebt bij de fysiotherapeut. Dan is het vaak voordeliger om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Het goede nieuws is dat dit bij veruit de meeste zorgverzekeraars in januari nog mogelijk is, ook als je je basisverzekering hebt behouden.

Voorwaarden aan aanvullende zorgverzekering, zoals medische acceptatie

Daar zitten wel voorwaarden aan. Zo mogen zorgverzekeraars een medische acceptatie vragen voor bepaalde aanvullende pakketten. Dat geldt met name voor uitgebreide tandartsverzekeringen. Vaak wordt dan ook uitgevraagd of je nog kosten verwacht te maken. Of in het verleden veel tandartskosten hebt gemaakt. In dat geval is de kans dat je geweigerd wordt, best groot. Ook geldt meestal dat zorg die al is gestart, of behandelingen die al gepland staan, niet worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering die je pas in januari afsluit.

In veel gevallen gaat de aanvullende verzekering wel met terugwerkende kracht in per 1 januari, maar alleen als de zorgverzekeraar dat toestaat en je voldoet aan de voorwaarden. De regels verschillen per verzekeraar, benadrukt brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland.

En het eigen risico aanpassen?

Wie denkt in januari nog even het eigen risico te kunnen aanpassen, heeft meestal pech. Het verplicht eigen risico is landelijk vastgesteld en bedraagt 385 euro. Dat bedrag kun je niet verlagen.

Wel kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico bovenop die 385 euro, tot maximaal 500 euro extra. Daarmee betaal je maandelijks minder premie. Maar die keuze moet je wel op tijd maken, namelijk voor 1 januari. In januari kun je het eigen risico dus niet meer aanpassen.

Ook tussentijds verhogen of verlagen van het eigen risico gedurende het jaar is niet mogelijk. De keuze die je aan het einde van het jaar maakt, geldt voor heel 2026. Alleen in uitzonderlijke situaties, zoals wanneer je voor het eerst een zorgverzekering afsluit (bijvoorbeeld als je 18 wordt), kan het eigen risico opnieuw worden vastgesteld.

Overstappen na 1 februari

Ben je na 31 januari te laat, dan kun je meestal geen nieuwe (aanvullende) zorgverzekering meer afsluiten of overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat kan alleen nog in speciale situaties. Bijvoorbeeld bij een scheiding, een verhuizing naar of vanuit het buitenland, of als je 18 jaar wordt. Gelden deze voorwaarden niet voor jou dan zit je vast aan je huidige aanvullende verzekering tot het einde van het jaar.

