Draagbare kunstnier moet dialysepatiënten hun vrijheid teruggeven

Wereldwijd zijn miljoenen mensen aangewezen op hemodialyse. Dat betekent vaak drie keer per week, vier uur lang vastzitten aan een machine in het ziekenhuis. Een Nederlands initiatief wil daar verandering in brengen. De Nierstichting ontwikkelde een draagbare kunstnier, de Neokidney, die nu wordt getest in het UMC Utrecht.

Voor dialysepatiënten is vrijheid vaak schaars. Wie hemodialyse nodig heeft, moet meerdere keren per week naar een dialysecentrum. Thuis dialyseren kan, maar vraagt veel ruimte, technische aanpassingen en bindt patiënten alsnog aan hun huis. Een compacte oplossing om ook buiten het ziekenhuis te dialyseren ontbrak tot nu toe.

Draagbare kunstnier in plaats van ziekenhuisapparaat

De Neokidney is ongeveer zo groot als een handbagage-rolkoffer en bedoeld voor gebruik thuis en op reis. In Nederland zijn zo’n 5000 mensen afhankelijk van hemodialyse. Voor hen kan een mobiel apparaat een groot verschil maken in hun dagelijks leven, werk en sociale activiteiten.

Om de innovatie daadwerkelijk bij patiënten te krijgen, richtte de Nierstichting een maatschappelijke onderneming op. Directeur Tom Oostrom licht toe: „Wij werven niet alleen fondsen; we zijn enorm gedreven om verbeteringen voor nierpatiënten voor elkaar te krijgen. In de huidige dialysemarkt is de afgelopen decennia weinig geïnnoveerd, terwijl er technologie beschikbaar is om een compact en draagbaar dialyseapparaat te ontwikkelen. Toen besloten wij: als niemand het doet, doen wij het.”

Samen met internationale partners werd het bedrijf Nextkidney opgericht, dat de Neokidney op de markt brengt.

Eerste resultaten stemmen positief

De Europese studie wordt geleid door internist-nefroloog Karin Gerritsen van het UMC Utrecht. Zij ziet de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet: „Meer vrijheid om te gaan en staan waar je wilt, betekent enorm veel voor patiënten. De veiligheidsstudies en eerste testen in Frankrijk waren positief. En nu zijn de testen met de kunstnier in Utrecht gestart.” In het huidige onderzoek gebruiken ongeveer vijftig patiënten het apparaat voor langere tijd, ook thuis.

Ook Nextkidney-directeur John Stooker kijkt vooruit: „Een apparaat dat een behandeling biedt die zich laat inpassen in het levensritme van de patiënt, in plaats van andersom.” Volgens hem wordt de komende tijd alles op alles gezet om patiëntentesten in Nederland, België en Frankrijk af te ronden en Europese goedkeuring te krijgen, met als doel eind 2026 te starten met introductie bij Nederlandse patiënten.

Steun van zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars spelen een sleutelrol bij nieuwe zorginnovaties. Drie grote verzekeraars steunen het project vanaf het begin: CZ, Menzis en Zilveren Kruis. Zij denken mee over hoe de zorg rond de Neokidney straks georganiseerd en vergoed kan worden.

Joep de Groot van CZ zegt daarover: „Niemand zit erop te wachten om steeds voor dialyse naar het ziekenhuis te moeten gaan. Met de Neokidney kan dat straks ook thuis. Wij vinden het belangrijk dat mensen vooruit kunnen en dingen kunnen doen die het leven mooi maken.”

Idee voor draagbare kunstnier begon in Nederland

Dat deze innovatie uit Nederland komt, is geen toeval. Hemodialyse is namelijk een Nederlandse uitvinding. Internist Willem Kolff ontwikkelde tijdens de Tweede Wereldoorlog het eerste dialyseapparaat en voerde in 1945 de eerste succesvolle behandeling uit. In de jaren 70 werkte hij al aan een draagbare kunstnier, maar die kwam nooit op de markt. Juist dat idee vormde de inspiratie voor de Neokidney.

Als de testen succesvol blijven verlopen, kan die oude droom alsnog werkelijkheid worden. Voor duizenden patiënten zou dialyse dan niet langer hun leven bepalen, maar er eindelijk in passen.

