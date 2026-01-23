Erandi Godinez
Leestijd: 1 minuut

Deze supplementen bevatten gevaarlijke stoffen, waarschuwt de voedselautoriteit

Foto: Unsplash

Een pilletje voor extra energie of weerstand: veel Nederland slikken voedingssupplementen met het idee hun gezondheid te ondersteunen. Maar uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat sommige van deze supplementen juist risico’s met zich meebrengen.

De NVWA heeft daarom een lijst gepubliceerd van voedingssupplementen die mogelijk schadelijke stoffen bevatten en waar je dus mee moet uitkijken. Het gaat hierbij vooral om supplementen die helpen bij het afvallen en verhogen van het libido en die vaak online worden gekocht.

Supplementen met levensgevaarlijke bijwerkingen

Webshops zouden de gevaarlijke stoffen bewust niet op de verpakking zetten, omdat ze eigenlijk verboden zijn. De stoffen zijn gevaarlijk omdat ze hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Met de online lijst hoopt de NVWA alsnog mensen op tijd te kunnen waarschuwen.

Voor welke supplementen moet je uitkijken?

Het gaat hierbij om de volgende supplementen en ingrediënten:

ProductSoort productGevonden stof
Biq-felPotentiemiddelSildenafil, Tadalafil
Black Horse extra Vital honeyPotentiemiddelTadalafil
Black Horse Vital HoneyPotentiemiddelTadalafil
Black Horse Vital HoneyPotentiemiddelSildenafil
DIOX TEADETOX 100% extract powderAfslankmiddelSibutramine, Sildenafil
Dulor afslankcapsulesAfslankmiddelFenolftaleine, Sibutramine
DynaPillsAfslankmiddelSibutramine
Erkexin libidoverhogendPotentiemiddelSildenafil
Etumax Royal HoneyPotentiemiddelSildenafil, Tadalafil
Etumax Royal Honey VIPPotentiemiddelTadalafil
FORX5 Mixed Coffee Premium Herbal Powder Karisik BAfslankmiddelSibutramine
Gouttes d’Armour`PotentiemiddelSildenafil
IomaxAfslankmiddelAmfetamine
Jaguar PowerPotentiemiddelChloropretadalafil, Tadalafil
La Luz for HerPotentiemiddelTadalafil
Meri capsulesAfslankmiddelSibutramine, Sildenafil
Meri Meridox tea Detox Zamani (original)AfslankmiddelSibutramine
Meri Meridox tea premiumAfslankmiddelSibutramine
Meri Premium CapsulesAfslankmiddelSibutramine, Sildenafil
Miel Soudan OriginalPotentiemiddelSildenafil
Miel Soudan VIPPotentiemiddelSildenafil
MontalinPijnstillerMeloxicam, Paracetamol
My Lisaa COFFEE FitAfslankmiddelSibutramine, Sildenafil
My Lisaa KAPSULAfslankmiddelSibutramine, Sildenafil
Power52 Royal Jelly for HimPotentiemiddelTadalafil
Primal Herbs kruidenmixPotentiemiddelSildenafil
Royal Honey VIPPotentiemiddelTadalafil
SUNAX Mixed Herbal TeaAfslankmiddelSibutramine
SUWEN Super EnergyPotentiemiddelSildenafil
THEMRA Epimedymlu MacumPotentiemiddelIcariin, Sildenafil
Trex TeaAfslankmiddelSibutramine, Sildenafil
VIP Vital Honey caviarPotentiemiddelTadalafil
Özlex TeaAfslankmiddelSibutramine
La Luz for HimPotentiemiddelPotentiemiddel
Seltat Epimedymlu MacumPotentiemiddelSildenafil
SulamiAfslankmiddelSibutramine
Vitafer-LPotentiemiddelTadalafil
Vital Honey Caviar Dose vitalPotentiemiddelFlibanserin/

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

