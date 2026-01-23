Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze supplementen bevatten gevaarlijke stoffen, waarschuwt de voedselautoriteit

Een pilletje voor extra energie of weerstand: veel Nederland slikken voedingssupplementen met het idee hun gezondheid te ondersteunen. Maar uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat sommige van deze supplementen juist risico’s met zich meebrengen.

De NVWA heeft daarom een lijst gepubliceerd van voedingssupplementen die mogelijk schadelijke stoffen bevatten en waar je dus mee moet uitkijken. Het gaat hierbij vooral om supplementen die helpen bij het afvallen en verhogen van het libido en die vaak online worden gekocht.

Supplementen met levensgevaarlijke bijwerkingen

Webshops zouden de gevaarlijke stoffen bewust niet op de verpakking zetten, omdat ze eigenlijk verboden zijn. De stoffen zijn gevaarlijk omdat ze hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Met de online lijst hoopt de NVWA alsnog mensen op tijd te kunnen waarschuwen.

Voor welke supplementen moet je uitkijken?

Het gaat hierbij om de volgende supplementen en ingrediënten:

Product Soort product Gevonden stof Biq-fel Potentiemiddel Sildenafil, Tadalafil Black Horse extra Vital honey Potentiemiddel Tadalafil Black Horse Vital Honey Potentiemiddel Tadalafil Black Horse Vital Honey Potentiemiddel Sildenafil DIOX TEADETOX 100% extract powder Afslankmiddel Sibutramine, Sildenafil Dulor afslankcapsules Afslankmiddel Fenolftaleine, Sibutramine DynaPills Afslankmiddel Sibutramine Erkexin libidoverhogend Potentiemiddel Sildenafil Etumax Royal Honey Potentiemiddel Sildenafil, Tadalafil Etumax Royal Honey VIP Potentiemiddel Tadalafil FORX5 Mixed Coffee Premium Herbal Powder Karisik B Afslankmiddel Sibutramine Gouttes d’Armour` Potentiemiddel Sildenafil Iomax Afslankmiddel Amfetamine Jaguar Power Potentiemiddel Chloropretadalafil, Tadalafil La Luz for Her Potentiemiddel Tadalafil Meri capsules Afslankmiddel Sibutramine, Sildenafil Meri Meridox tea Detox Zamani (original) Afslankmiddel Sibutramine Meri Meridox tea premium Afslankmiddel Sibutramine Meri Premium Capsules Afslankmiddel Sibutramine, Sildenafil Miel Soudan Original Potentiemiddel Sildenafil Miel Soudan VIP Potentiemiddel Sildenafil Montalin Pijnstiller Meloxicam, Paracetamol My Lisaa COFFEE Fit Afslankmiddel Sibutramine, Sildenafil My Lisaa KAPSUL Afslankmiddel Sibutramine, Sildenafil Power52 Royal Jelly for Him Potentiemiddel Tadalafil Primal Herbs kruidenmix Potentiemiddel Sildenafil Royal Honey VIP Potentiemiddel Tadalafil SUNAX Mixed Herbal Tea Afslankmiddel Sibutramine SUWEN Super Energy Potentiemiddel Sildenafil THEMRA Epimedymlu Macum Potentiemiddel Icariin, Sildenafil Trex Tea Afslankmiddel Sibutramine, Sildenafil VIP Vital Honey caviar Potentiemiddel Tadalafil Özlex Tea Afslankmiddel Sibutramine La Luz for Him Potentiemiddel Potentiemiddel Seltat Epimedymlu Macum Potentiemiddel Sildenafil Sulami Afslankmiddel Sibutramine Vitafer-L Potentiemiddel Tadalafil Vital Honey Caviar Dose vital Potentiemiddel Flibanserin/

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

