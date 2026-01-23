Deze supplementen bevatten gevaarlijke stoffen, waarschuwt de voedselautoriteit
Een pilletje voor extra energie of weerstand: veel Nederland slikken voedingssupplementen met het idee hun gezondheid te ondersteunen. Maar uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat sommige van deze supplementen juist risico’s met zich meebrengen.
De NVWA heeft daarom een lijst gepubliceerd van voedingssupplementen die mogelijk schadelijke stoffen bevatten en waar je dus mee moet uitkijken. Het gaat hierbij vooral om supplementen die helpen bij het afvallen en verhogen van het libido en die vaak online worden gekocht.
Supplementen met levensgevaarlijke bijwerkingen
Webshops zouden de gevaarlijke stoffen bewust niet op de verpakking zetten, omdat ze eigenlijk verboden zijn. De stoffen zijn gevaarlijk omdat ze hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Met de online lijst hoopt de NVWA alsnog mensen op tijd te kunnen waarschuwen.
Voor welke supplementen moet je uitkijken?
Het gaat hierbij om de volgende supplementen en ingrediënten:
|Product
|Soort product
|Gevonden stof
|Biq-fel
|Potentiemiddel
|Sildenafil, Tadalafil
|Black Horse extra Vital honey
|Potentiemiddel
|Tadalafil
|Black Horse Vital Honey
|Potentiemiddel
|Tadalafil
|Black Horse Vital Honey
|Potentiemiddel
|Sildenafil
|DIOX TEADETOX 100% extract powder
|Afslankmiddel
|Sibutramine, Sildenafil
|Dulor afslankcapsules
|Afslankmiddel
|Fenolftaleine, Sibutramine
|DynaPills
|Afslankmiddel
|Sibutramine
|Erkexin libidoverhogend
|Potentiemiddel
|Sildenafil
|Etumax Royal Honey
|Potentiemiddel
|Sildenafil, Tadalafil
|Etumax Royal Honey VIP
|Potentiemiddel
|Tadalafil
|FORX5 Mixed Coffee Premium Herbal Powder Karisik B
|Afslankmiddel
|Sibutramine
|Gouttes d’Armour`
|Potentiemiddel
|Sildenafil
|Iomax
|Afslankmiddel
|Amfetamine
|Jaguar Power
|Potentiemiddel
|Chloropretadalafil, Tadalafil
|La Luz for Her
|Potentiemiddel
|Tadalafil
|Meri capsules
|Afslankmiddel
|Sibutramine, Sildenafil
|Meri Meridox tea Detox Zamani (original)
|Afslankmiddel
|Sibutramine
|Meri Meridox tea premium
|Afslankmiddel
|Sibutramine
|Meri Premium Capsules
|Afslankmiddel
|Sibutramine, Sildenafil
|Miel Soudan Original
|Potentiemiddel
|Sildenafil
|Miel Soudan VIP
|Potentiemiddel
|Sildenafil
|Montalin
|Pijnstiller
|Meloxicam, Paracetamol
|My Lisaa COFFEE Fit
|Afslankmiddel
|Sibutramine, Sildenafil
|My Lisaa KAPSUL
|Afslankmiddel
|Sibutramine, Sildenafil
|Power52 Royal Jelly for Him
|Potentiemiddel
|Tadalafil
|Primal Herbs kruidenmix
|Potentiemiddel
|Sildenafil
|Royal Honey VIP
|Potentiemiddel
|Tadalafil
|SUNAX Mixed Herbal Tea
|Afslankmiddel
|Sibutramine
|SUWEN Super Energy
|Potentiemiddel
|Sildenafil
|THEMRA Epimedymlu Macum
|Potentiemiddel
|Icariin, Sildenafil
|Trex Tea
|Afslankmiddel
|Sibutramine, Sildenafil
|VIP Vital Honey caviar
|Potentiemiddel
|Tadalafil
|Özlex Tea
|Afslankmiddel
|Sibutramine
|La Luz for Him
|Potentiemiddel
|Potentiemiddel
|Seltat Epimedymlu Macum
|Potentiemiddel
|Sildenafil
|Sulami
|Afslankmiddel
|Sibutramine
|Vitafer-L
|Potentiemiddel
|Tadalafil
|Vital Honey Caviar Dose vital
|Potentiemiddel
|Flibanserin/
Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.
