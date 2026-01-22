Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hersenstichting: in 2050 hebben meer dan een half miljoen Nederlanders dementie

Het aantal Nederlanders met een hersenaandoening loopt de komende decennia stevig op. Vooral beroertes, dementie en de ziekte van Parkinson zullen veel vaker voorkomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM, op een rij gezet door de Hersenstichting.

Als de huidige trends doorzetten, leven er in 2050 honderdduizenden mensen méér met de gevolgen van deze aandoeningen dan nu. En daar blijft het niet bij: ook psychische aandoeningen zoals depressie, angst- en dwangstoornissen nemen fors toe.

Bijna verdubbeling dementie

De verschillen zijn groot per aandoening. Vergeleken met 2022 groeit het aantal mensen dat leeft met de gevolgen van een beroerte richting 2050 met ongeveer 43 procent. Bij dementie gaat het zelfs om een stijging van bijna 94 procent. Parkinson volgt met een toename van circa 47 procent.

Concreet betekent dit dat in 2050 naar verwachting ruim 758.000 Nederlanders leven met de gevolgen van een beroerte. Meer dan een half miljoen mensen hebben dan dementie en zo’n 80.700 mensen kampen met Parkinson. Daarnaast krijgen ruim 1,3 miljoen Nederlanders te maken met angst-, dwang- of stressstoornissen en ongeveer 900.000 met een depressieve of bipolaire stoornis.

Leven staat op z’n kop

Die cijfers raken niet alleen ouderen. Hersenaandoeningen kunnen mensen van alle leeftijden treffen en hebben vaak langdurige gevolgen. Het dagelijks leven verandert ingrijpend, voor patiënten zelf, maar ook voor partners, familie en vrienden. De impact is breder dan alleen medisch. Denk aan problemen met geheugen, gedrag, prikkelverwerking en extreme vermoeidheid. Dat maakt werken, leren en sociaal contact vaak lastig of zelfs onmogelijk.

Opvallend is dat het aantal sterfgevallen door dementie en Parkinson verder zal stijgen, terwijl het percentage mensen dat overlijdt aan een beroerte juist iets afneemt. Dat komt vooral door medische vooruitgang. De keerzijde: mensen leven langer met de gevolgen van hun aandoening.

Zonder extra maatregelen betekent dat meer langdurige zorg, een zwaardere belasting voor mantelzorgers en hogere maatschappelijke kosten. Ook neemt de uitval op werk en school toe.

Miljoenen Nederlanders getroffen

Nu al hebben miljoenen mensen in Nederland een hersenaandoening. In 2023 ging het om zo’n 4,6 miljoen Nederlanders, van migraine en depressie tot hersenletsel na een ongeluk. Dat aantal groeit de komende jaren verder door vergrijzing en bevolkingsgroei.

Volgens de Hersenstichting is het daarom hard nodig om meer in te zetten op preventie, onderzoek en betere zorg. Niet alleen om aandoeningen te behandelen, maar ook om mensen met een hersenaandoening zo goed mogelijk te laten meedoen in de samenleving.

Collecteweek eind januari

Om dat mogelijk te maken, vindt van 26 tot en met 31 januari 2026 de jaarlijkse collecteweek van de Hersenstichting plaats. Vrijwilligers gaan langs de deuren en collecteren ook online om geld op te halen voor onderzoek, zorg en ondersteuning voor patiënten en hun naasten.

