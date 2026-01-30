Onderzoek: chiazaad kan effecten van ultrabewerkt voedsel tegengaan
Dat het eten van ultrabewerkt voedsel slecht is voor de gezondheid, is algemeen bekend. Het wordt in verband gebracht met gewichtstoename, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Volgens onderzoekers is er echter één zaadje dat hier mogelijk tegenwicht aan kan bieden, namelijk chiazaad. Dit natuurlijke ingrediënt zou het lichaam én brein kunnen beschermen tegen de schadelijke effecten van ultrabewerkt voedsel.
Ultrabewerkt voedsel zoals chips, fastfood en kant-en-klare maaltijden kunnen een vernietigend effect op je gezondheid hebben. Het is slecht voor je darmflora, verhoogt de kans op diabetes type 2 en kan ook ontstekingen in de hersenen veroorzaken, waardoor de kans op cognitieve achteruitgang toeneemt.
Effect van chiazaad op gezondheid
Nu kun je deze schadelijke effecten op je gezondheid een halt toeroepen door te minderen met het eten van ultrabewerkt voedsel, maar er blijkt ook een ‘superfood’ op dit gebied te zijn die uitkomst biedt. Braziliaanse wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat chiazaad de nadelige effecten aanzienlijk kan verminderen.
Wetenschappers van de Federale Universiteit van Viscoa besloten de zaadjes eens onder loep te nemen en pasten ze toen in een experiment. Een grote groep ratten kreeg gedurende tien weken lang een ‘westers’ dieet dat rijk was aan vetten en suiker. Hierdoor ontstonden er metabolische veranderingen bij de dieren, zodat ze meer op de gemiddelde mens zouden lijken.
Onderdrukt hongergevoelens
Eén controlegroep kreeg ook een standaard gezond dieet, zodat de onderzoekers de effecten van chiazaad op verschillende levensstijlen kon vergelijken. Tien weken lang kreeg één groep het vetrijke, suikerrijke dieet, terwijl een andere groep hetzelfde ongezonde dieet kreeg, aangevuld met chiaolie. Een derde groep kreeg naast het vetrijke dieet ook chiameel. Vervolgens verzamelden de onderzoekers hersenweefselmonsters voor een analyse.
De resultaten lieten duidelijke verschillen zien tussen de effecten van chiameel en chiaolie op verzadiging en ontstekingswaarden. Bij de ratten die chiaolie kregen, was een verhoogde activiteit te zien in specifieke genen die honger onderdrukken. Volgens de onderzoekers suggereert dit dat chia een gevoel van verzadiging kan geven door een bepaald deel in het centrale zenuwstelsel te activeren. Deze genen produceren eiwitten genaamd POMC en CART, die het lichaam signaleren dat het voldoende energie heeft verbruikt, wat zorgt voor een gevoel van verzadiging.
Gewichtsverlies
Opvallend genoeg observeerden de onderzoekers geen dergelijke activering bij de groep die chiameel kreeg. Wel was er zowel bij de groep die chiameel kreeg als bij de groep die chiaolie kreeg een verbetering van de hersenen op leptine te zien. Leptine is een hormoon dat door vetcellen wordt geproduceerd en geassocieerd wordt met hongergevoelens. In een gezond brein bindt leptine zich aan specifieke receptoren om hongergevoelens te blokkeren. Een vetrijk dieet onderdrukt deze signalen echter, wat leidt tot leptineresistentie en overeten. De wetenschappers ontdekten echter dat het voeren van chiaproducten aan ratten de normale hersenfunctie kon herstellen en de drang tot overeten succesvol verminderde.
De werking van chiazaad zou volgens hen vergelijkbaar zijn met GLP-1-remmers zoals Ozempic, Wegovy en Mounjaro, die de eetlust remmen en tot gewichtsverlies leiden. Behalve invloed op honger en verzadiging zagen onderzoekers ook dat ongezond eten een stof in het lichaam activeert die ontstekingen veroorzaakt. Chiazaad lijkt dat effect juist af te remmen en helpt zo hersencellen te beschermen tegen schade.
